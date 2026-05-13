學生提異議秒被罵 教師通識課狂放抖音假消息？銘傳回應了

近期，銘傳大學學生在Threads上接連爆料，指控校內一名通識課教師吳惠巧，不僅在課堂上頻繁播放大陸社群軟體「抖音」的影片作為教材，更屢次發表未經查證的錯誤政治言論，例如「川普已跟習近平見面」、「美國國務卿被中國趕走」等，讓學生直呼「快瘋掉了」。事件曝光後，引發網路熱議與學者關注。

該名學生在Threads上傳了多段上課錄音檔。錄音中，可以清楚聽到該名教師在課堂上發表諸多爭議言論，包括：「美國國務卿灰頭土臉的被中國趕走」、「不要再賣武器給台灣，沒辦法打仗浪費錢」，甚至還稱「國務卿就是美國總統的秘書」。

除了發表與事實嚴重不符的言論，發文學生更無奈表示，這門名為「社會問題分析」的通識課程，內容不僅與政治毫無關聯，老師還經常在課堂上大聲播放抖音影片與大陸連續劇，甚至發表「不要打疫苗，打疫苗會得癌症，都是美國想賺錢的陰謀」等缺乏科學根據的言論。學生直言，上課內容不僅毫無系統性，老師更瘋狂跳針，只要學生提出不同意見，還會被指責是「頂嘴」。

這起事件也引起了加拿大約克大學副教授沈榮欽的關注。他在臉書發文痛批，該名教師最大的問題不僅在於從事政治宣傳，而是「她課堂所說的事實全都是錯誤的」。

沈榮欽指出，作為一名擁有師範大學政治學博士學位的教師，其言論卻顯示出對國際政治近乎一無所知，與「看抖音認識世界的人並無二致」。他認為，該教師並非透過廣泛閱讀與系統性分析來備課，而是將抖音上虛構的內容當成真實事件在課堂上傳播，「刻意讓自己的課堂成為敘事的宣傳平台，導致低劣的教學品質。」呼籲校方應積極處理不適任教師的問題。

針對社群上的爆料與各界質疑，銘傳大學表示，學校一向尊重學術自由與學生表達意見的權利。若教師在課堂上的言論，或是使用特定數位平台（如抖音）引發學生疑慮，學校將會依照相關程序，實際去了解整體的教學情況，評估是否對學生造成不當的壓力。

校方也強調，為了維護相互尊重的校園環境與良好的教學品質，未來將會持續檢視與規範數位教學平台的使用原則，確保學生的受教權益不受影響。