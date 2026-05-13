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大學生猴硐田野課老礦工口述歷史 承傳煤礦記憶

中央社／ 昇新北13日電

台灣大學學生近日前往新北猴硐礦工文史館田野課程，透過老礦工口述歷史與導覽，讓學生重新思考人生價值。副教授蔡佳芬表示，除珍貴礦業遺址更應珍惜台灣最後礦工的生命資產。

新北市政府觀光旅遊局今天於市政會議以「綠色旅遊。低碳永續」為題專題報告指出，面對全球氣候變遷與2050淨零碳排目標，新北積極推動「鐵道綠跡雙溪猴硐人文走讀」低碳旅遊，並結合瑞三礦業整煤廠第二期修復工程與3D數位修復展示，提供沉浸式產業文化導覽。

瑞三礦業整煤廠是台大創新設計學院（D-School）兼任副教授蔡佳芬擔任市府文化局長時，積極奔走文化部文化資產局爭取修復；她並協助退休老礦工周朝南等人，以雙手自主打造「猴硐礦工文史館」。

蔡佳芬今天接受中央社記者訪問表示，猴硐不只有山城景觀與貓村文化，還承傳礦業歷史文化，藉由文史館舊照片與礦工老師解說的口述歷史，讓遊客們體驗台灣礦工在缺乏能源的世代，如何以生命挖出台灣的經濟奇蹟。

蔡佳芬說，煤礦記憶已謝幕，許多礦工長者已70、80歲，他們是重要的礦業見證者，若缺少這些生命故事，坑道與建築無法展現動人的歷史情感與時代記憶。

今年5月初，她又帶領學生到猴硐進行「設計你的人生」田野課程，希望年輕世代把握機會聆聽真實故事。蔡佳芬轉述，學生聽聞礦工爺爺、奶奶的生命歷程，與周朝南珍藏的大量文物，都深受震撼。

文史館日前發生人力瓶頸，市府勞工局回應記者詢問表示，文史館目前由經濟部地質調查及礦業管理中心承接場域持續營運；瑞三整煤廠二期修復後，市府會持續整合廊帶資源與口述歷史，讓猴硐礦業文化永續傳承。

文化局與觀旅局告訴中央社記者，與猴硐礦工文史館合作辦理校園參訪與實境體驗，讓民眾走進歷史現場，認識礦業文化。市府也協助徵集文史資料與數位典藏，並支持在地團體推動導覽、社區營造與文史紀錄工作。

猴硐 氣候變遷 新北

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