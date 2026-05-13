大學生猴硐田野課老礦工口述歷史 承傳煤礦記憶
台灣大學學生近日前往新北市猴硐礦工文史館田野課程，透過老礦工口述歷史與導覽，讓學生重新思考人生價值。副教授蔡佳芬表示，除珍貴礦業遺址更應珍惜台灣最後礦工的生命資產。
新北市政府觀光旅遊局今天於市政會議以「綠色旅遊。低碳永續」為題專題報告指出，面對全球氣候變遷與2050淨零碳排目標，新北積極推動「鐵道綠跡雙溪猴硐人文走讀」低碳旅遊，並結合瑞三礦業整煤廠第二期修復工程與3D數位修復展示，提供沉浸式產業文化導覽。
瑞三礦業整煤廠是台大創新設計學院（D-School）兼任副教授蔡佳芬擔任市府文化局長時，積極奔走文化部文化資產局爭取修復；她並協助退休老礦工周朝南等人，以雙手自主打造「猴硐礦工文史館」。
蔡佳芬今天接受中央社記者訪問表示，猴硐不只有山城景觀與貓村文化，還承傳礦業歷史文化，藉由文史館舊照片與礦工老師解說的口述歷史，讓遊客們體驗台灣礦工在缺乏能源的世代，如何以生命挖出台灣的經濟奇蹟。
蔡佳芬說，煤礦記憶已謝幕，許多礦工長者已70、80歲，他們是重要的礦業見證者，若缺少這些生命故事，坑道與建築無法展現動人的歷史情感與時代記憶。
今年5月初，她又帶領學生到猴硐進行「設計你的人生」田野課程，希望年輕世代把握機會聆聽真實故事。蔡佳芬轉述，學生聽聞礦工爺爺、奶奶的生命歷程，與周朝南珍藏的大量文物，都深受震撼。
文史館日前發生人力瓶頸，市府勞工局回應記者詢問表示，文史館目前由經濟部地質調查及礦業管理中心承接場域持續營運；瑞三整煤廠二期修復後，市府會持續整合廊帶資源與口述歷史，讓猴硐礦業文化永續傳承。
文化局與觀旅局告訴中央社記者，與猴硐礦工文史館合作辦理校園參訪與實境體驗，讓民眾走進歷史現場，認識礦業文化。市府也協助徵集文史資料與數位典藏，並支持在地團體推動導覽、社區營造與文史紀錄工作。
▪整理包／115國中教育會考最後衝刺！考場時程、A++高分關鍵全掌握
▪北一女師區桂芝喊「零軍購」 教育部發聲： 言論應謹守分際
▪文大碩班榜單驚見自家一級主管、正教授 工會點破1原因釀怪象
▪抓包AI代筆！成大全校信驚見「幫我縮減內容」 網笑瘋：Email不能收回
▪老師「弄丟」聯絡簿？媽媽打開竟藏催淚驚喜 網看哭：小孩會記一輩子
▪碩生學習亂象多…頂大博士生怒轟「乾脆讓AI讀」 網笑：抱歉會請AI改進
▪外國人求救他竟回謝謝！胡志強「說出來讓他人痛苦」學英文 當上總統翻譯、外長
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。