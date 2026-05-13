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獨／文大碩班榜單驚見自家一級主管、正教授 工會點破1原因釀怪象

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
大學碩士班筆試日前已放榜，但有文化大學教職員向本報指出，今年文大碩班榜單驚見校內一級主管、系主任、正教授等數人。本報資料照片
大學碩士班筆試日前已放榜，但有文化大學教職員向本報指出，今年文大碩班榜單驚見校內一級主管、系主任、正教授等數人。本報資料照片

大學碩士班筆試日前已放榜，但有文化大學教職員向本報指出，今年文大碩班榜單驚見校內一級主管、系主任、正教授等數人，質疑一級主管與系主任、所長等都已經是博士，還報考任職學校的一般碩士班實在罕見；私校工會則直指，此舉是司馬昭之心路人皆知，目的仍是搶救系所、維持好看的註冊率。

本報經查文大115學年碩士班招生榜單，確實有校內一級主管取得取得商學院科系備取資格，也有兩名正教授取得商學院科系正取資格，一名系主任則跨考了外語學院科系碩班並獲正取，一名助教取得社科院科系正取。根據校內教授報考的科系，教育部統計指出，本學年註冊率多只在5至7成間。

文大一名教師指出，日前校內教職員多有收到招生組通知，指碩士班考試正開放報名，鼓勵教職員回頭報考碩士班，但正教授都已具備博士學位，很少人還會願意報考自家碩士，評估是系所主管、教授有招生壓力，又不好意思強迫部屬報名只好親自出馬，教授為了衝招生，只能自己去當考生。

私校工會理事長尤榮輝表示，私立大學校院「鼓勵」教職員報考自家研究所，這種全世界絕無僅有的怪象已行之有年，目的當然是少子化後為了維持好看的註冊率，好讓博碩士班得以續命。

尤榮輝說，雖尚無法令禁止這類招生行為，但「司馬昭之心路人皆知」，這類「學生」根本不是以求學為目的，大都是配合學校搶救系所而報考，不只浪費教育部補助款，也可能排擠其他有心向學的學生。針對這種高教亂象，希望教育部加以規範，加強查核並嚴懲。

教育部則回應，依法大學招生作業應公平、公正、公開，教職員工如符合資格雖得報考，但須注意利益迴避、不得偏頗，但若學校以不合宜方式影響招生或註冊，導致數據失真，將依法查處絕不寬貸。

文大則回應，鼓勵教師及職工持續進修研習，以提升教學品質與行政服務效能。學校訂有獎勵教師、職員進修辦法，鼓勵教職員工跨域學習，透過不同領域學習交流也有助於強化教學多元。教職員報考校內研究所是出於進修鼓勵，尊重個人意願無強制要求，非出於招生考量。教職員工報考人數有八位，評估不影響一般考生權益。

科系 主管 文化大學

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