東海大學男宿清晨驚傳火警…16年冷氣室外機釀禍 校方回應了

台灣首位參與NASA計畫的日籍學者遭任教大學解聘，此案引發學界對於學術多樣性退潮及高教產業磁吸與招生焦慮的辯論，究竟是反思或用錯「藥引」？當社會資源向半導體工業傾斜，政府推動AI、量子等大型國家計畫，中小型的自發性計畫資源受到擠壓，基礎科學被認為無產業價值。有學者直言，此舉扼殺了孕育下個世代科技的沃土，「有些知識，即使現在不好賣，我們是否仍願意替它保留位置？」

2026-05-13 07:30