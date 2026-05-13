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東海大學男宿清晨驚傳火警…16年冷氣室外機釀禍 校方回應了

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
東海大學宿舍的冷氣室外機今天清晨起火燃燒。記者陳宏睿／翻攝
東海大學宿舍的冷氣室外機今天清晨起火燃燒。記者陳宏睿／翻攝

台中東海大學第二校區男生宿舍今天清晨5時許傳出火警，消防局派出4個單位前往滅火，消防隊到場時，火勢已被現場人員以滅火器撲滅，現場為陽台冷氣室外機起火，燃燒面積約1平方公尺，幸無人受傷。校方指出，起火的冷氣已安裝16年，將全面盤點檢修，並加速汰換老舊設備。

台中市消防局今天清晨5時19分獲報，東海大學宿舍有火警，起火建築物為8層樓鋼筋水泥建物，6樓陽台有煙冒出，消防隊在今天5時39分到場，但火勢已由現場人員使用滅火器撲滅，無人員傷亡 。

警消調查，現場為陽台冷氣室外機起火燃燒，燃燒面積約1平方公尺，起火原因由消防局火調科調查中。

東海大學指出，今天凌晨5時許，第二校區男生宿舍發生冷氣室外機起火，學生第一時間找滅火器撲滅並報警，後續配合消防單位處置，火勢已迅速撲滅，住宿學生全員平安。

東海大學表示，經初步鑑定，疑似為宿舍老舊冷氣室外機的電容器過壓而起火，該冷氣已安裝16年，除立即要求相關廠商到校檢修，釐清設備故障的具體原因，針對校內所有宿舍及教學空間的電力系統與空調設備會進行預防性安檢，並對使用年限較長設備加速汰換與改善。另持續追蹤受影響學生的身心狀況，確保生活設施不受影響。

東海大學 台中 台中市 冷氣 宿舍

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