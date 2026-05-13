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政大「鹿樂平台」串連9間出版社 捐贈逾2.6萬冊書籍到偏鄉

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
政大鹿樂平台「好書覓良緣 教育無偏鄉」迄今已支持165所學校。圖／屏東大光國小提供
政大鹿樂平台「好書覓良緣 教育無偏鄉」迄今已支持165所學校。圖／屏東大光國小提供

國立政治大學創新與創造力研究中心執行的偏鄉教育專案「鹿樂平台」，2018年起，連續8年推動「好書覓良緣 教育無偏鄉」專案，串連出版社、學校、企業、校友與社會力量，協助鄉村學校更新圖書室資源、支持教師推動閱讀教育，迄今已支持165所鄉村學校，捐贈超過2.6萬冊讀物。

政大表示，對許多學生而言，書本不只是閱讀材料，而是認識世界、理解不同人生的起點，但城鄉教育資源仍有落差，部分鄉村學校圖書室書籍多年未更新、班級共讀書籍不足，教師即使有心推動閱讀，也常受限於經費與資源。

有鑑於此，教育部國教署與政大鹿樂平台合作，透過整合各界資源，推動「好書覓良緣 教育無偏鄉」專案，邀請鄉村學校依據學生需求提出閱讀計畫，結合班級共讀、主題課程、校園閱讀活動與成果分享，讓閱讀從一本書開始，逐步融入課堂與學生的學習生活。

政大說，至今「好書覓良緣 教育無偏鄉」已成功串聯9間出版社、35個慈善單位，支持165所鄉村學校，捐贈超過2.6萬冊讀物，受惠學童逾2萬人，累積挹注金額近550萬元，讓一本本好書得以找到有緣的孩子。

政大表示，在過往參與學校中，有學生透過Podcast錄製向同學推薦好書，也有教師結合繪本、生命教育與國文課程，引導孩子從故事中學習表達、理解他人，並思考自身經驗。書本不只是知識來源，也能成為孩子練習表達、建立自信與看見未來的重要媒介。

今年度「好書覓良緣 教育無偏鄉」專案邀請各界共同參與，支持鄉村學校推動閱讀教育與閱讀文化。鹿樂平台表示，「好書覓良緣」不只是捐贈書籍，也是陪伴學校建立穩定的閱讀環境、支持教師發展多元閱讀課程，讓閱讀逐步融入孩子的學習與生活。透過好書的傳遞，協助孩子拓展視野、培養思考與表達能力，支持連結： https://ruro.k12ea.gov.tw/proposaldetails/541/

偏鄉 政大

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