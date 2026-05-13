諾貝爾獎得主家Peter Howitt 與亞大師生談AI

二○二五年諾貝爾經濟學獎得主、國際知名經濟學家Peter Howitt昨與亞洲大學師生專場座談。面對ＡＩ帶來的焦慮，Peter Howitt勉勵年輕世代，不必一味追求「最安全」的工作，應全力投入熱愛領域。ＡＩ雖將帶來巨大改變，但同時會創造許多當代人難以想像的新職業與新機會，「你們的未來，其實非常令人羨慕。」

校長蔡進發說，ＡＩ正掀起新一波產業革命，創造前所未有的新機會。亞大近年積極推動「X＋AI」、「AI＋X」及「AI＋社會情緒學習（SEL）」課程，強調培養學生的創造力、同理心與跨域整合能力，讓學生具備ＡＩ時代不可取代的核心競爭力。

亞大師生昨出席由經濟日報舉辦的「二○二六大師論壇」，與會學生來自印度、印尼、越南、蒙古、史瓦帝尼及台灣等地學生。

論壇中，印度籍博士生Ankita、越南籍研究生Andrew、彰化女中學生施婷恩、興大附中學生林育辰等人都以流利英文與國際經濟學大師對談；Peter Howitt耐心解惑，從ＡＩ法規的自律難題，到半導體競賽的全球影響，深度剖析「創造性破壞」的現代意義。

施婷恩提問，若ＡＩ逐漸取代入門職位，年輕人未來應如何累積實務經驗與判斷能力？Peter Howitt表示，大型企業不太可能完全取消基層職位，但大學勢必更積極投入職業教育，並與企業共同設計課程，協助學生提早接軌產業、累積實務能力。亞大表示，校方重視全英教學ＥＭＩ，不只是國際學生，台灣學生也勇於以英語表達。