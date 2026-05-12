文學不再只是閱讀！靜宜中文系畢展「蛻生」17組作品跨域創作

靜宜大學中文系114學年度畢業成果展「蛻生」今天登場，規劃「文藝出版」與「文創設計」兩大主題，17組學生作品涵蓋散文、小說、書籍、繪本與漫畫，結合電子闖關遊戲、桌遊與互動設計，呈現中文在當代的新樣貌。讓文學不再只是閱讀，轉化為可體驗、可參與的形式，展現多元且跨域的創作能量，獲各界肯定。

靜宜中文系主任邱培超表示，文學不只是經典的積累，更是一種與時代及自我對話的能力。「蛻生」象徵學生從閱讀走向書寫，展現中文跨域創作的多元可能。

成果展指導老師、中文系副教授洪麗玫表示，本次畢展結合文學、圖像與遊戲設計，呈現中文創作的跨域能量，讓經典文本以更多元形式走入生活。

在「文藝出版」中，學生以文本創作為核心，延伸出多元書寫形式，如改編台灣文學作品的漫畫創作「李昂殺夫漫畫改編」、結合生命經驗與成長思考的散文集「軌跡Traces」，及關注兒童成長與網路文化議題的繪本「子恩大魔王」與「主角奇遇記」等。另有「奇廟人間─與神同行」、「金門僑鄉的散與聚─洋樓的故事」等作品，透過地方踏查與文化觀察，記錄台灣土地與地方記憶。

「走進張愛玲─我們心中的紅與白」以「紅玫瑰與白玫瑰」為核心，完成專書創作，進一步轉譯為Podcast節目與文創商品，讓文學走入日常生活。「麵跡台中─舊行政區的拉麵日常」從拉麵文化切入，透過實地走訪與飲食觀察，描繪城市紋理與生活記憶。

「文創設計」則展現跨域創新特色，以「詩經」與「紅樓夢」等經典文本為靈感，轉化為微縮模型、香包與卡牌等作品。有以「史記」〈鴻門宴〉為核心設計的RPG情境選擇遊戲「嚥下危機」，讓玩家在互動過程中學習古典文本與歷史情境。「後西遊：憤怒篇」以RPG遊戲形式重新轉譯「西遊記」，讓玩家在遊戲過程中認識經典文學，展現中文跨域應用與文化轉譯的可能。

中文系四年級徐艾表示，畢展作品「靜物微縮劇場！讓「思無邪」的婚戀穿越藩籬」，以「詩經」中的婚戀詩為核心，透過微縮模型與空間配置，將古典文學中的情感意象轉化為立體場景。她說從資料蒐集、場景構思到手作實現，都需反覆推敲，希望透過作品打破時間與媒介界線，讓觀者重新感受古典詩歌中的情感流動。

中文系四年級黃昱婷表示，「走進張愛玲─我們心中的紅與白」以「紅玫瑰與白玫瑰」為核心，結合文本研究、Podcast錄製與文創設計，希望透過跨媒介形式，重新思考作品中的愛情、人性與社會價值。她表示，團隊在創作過程中透過不斷溝通與協調，逐步完成共同創作，也更深入理解文學與人之間的連結。

以「史記」〈鴻門宴〉為核心改編的RPG情境選擇遊戲，由蔡旻蓁、曾宜蓁與顏孝庭共同設計。學生表示，創作靈感來自對古典文本教學方式的反思，希望打破古文枯燥的刻板印象，透過遊戲情境與選擇機制，讓玩家置身歷史現場，在不同結局分支中感受權力角力與人性抉擇，也讓經典文本成為可體驗、可參與的敘事空間。

靜宜中文系學生讓文學以更多元形式走入生活。圖／靜宜大學提供

學生結合遊戲設計、互動體驗與古典文本，展現中文跨域應用與文化轉譯的創新能量。圖／靜宜大學提供

學生透過散文、小說、漫畫、繪本與文化書寫等作品，展現對文本、社會與土地的細膩觀察。圖／靜宜大學提供

靜宜中文系畢展規劃「文藝出版」與「文創設計」兩大主題，呈現文學與創意結合的多元樣貌。圖／靜宜大學提供