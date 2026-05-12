快訊

影／魏平政證實 明天接受國民黨徵召參選彰化縣長

8旬母目睹爭家產悲歌…暴怒兄砍死弟 頸部、腋下都中刀

幸運兒沒現身！威力彩頭獎6.7億元逾期未領 台彩：獎金全數充公

聽新聞
0:00 / 0:00

文學不再只是閱讀！靜宜中文系畢展「蛻生」17組作品跨域創作

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
靜宜大學中文系畢業成果展「蛻生」登場，集結17組學生作品，展現跨域創作實力，獲各界肯定！圖／靜宜大學提供
靜宜大學中文系畢業成果展「蛻生」登場，集結17組學生作品，展現跨域創作實力，獲各界肯定！圖／靜宜大學提供

靜宜大學中文系114學年度畢業成果展「蛻生」今天登場，規劃「文藝出版」與「文創設計」兩大主題，17組學生作品涵蓋散文、小說、書籍、繪本與漫畫，結合電子闖關遊戲、桌遊與互動設計，呈現中文在當代的新樣貌。讓文學不再只是閱讀，轉化為可體驗、可參與的形式，展現多元且跨域的創作能量，獲各界肯定。

靜宜中文系主任邱培超表示，文學不只是經典的積累，更是一種與時代及自我對話的能力。「蛻生」象徵學生從閱讀走向書寫，展現中文跨域創作的多元可能。

成果展指導老師、中文系副教授洪麗玫表示，本次畢展結合文學、圖像與遊戲設計，呈現中文創作的跨域能量，讓經典文本以更多元形式走入生活。

在「文藝出版」中，學生以文本創作為核心，延伸出多元書寫形式，如改編台灣文學作品的漫畫創作「李昂殺夫漫畫改編」、結合生命經驗與成長思考的散文集「軌跡Traces」，及關注兒童成長與網路文化議題的繪本「子恩大魔王」與「主角奇遇記」等。另有「奇廟人間─與神同行」、「金門僑鄉的散與聚─洋樓的故事」等作品，透過地方踏查與文化觀察，記錄台灣土地與地方記憶。

「走進張愛玲─我們心中的紅與白」以「紅玫瑰與白玫瑰」為核心，完成專書創作，進一步轉譯為Podcast節目與文創商品，讓文學走入日常生活。「麵跡台中─舊行政區的拉麵日常」從拉麵文化切入，透過實地走訪與飲食觀察，描繪城市紋理與生活記憶。

「文創設計」則展現跨域創新特色，以「詩經」與「紅樓夢」等經典文本為靈感，轉化為微縮模型、香包與卡牌等作品。有以「史記」〈鴻門宴〉為核心設計的RPG情境選擇遊戲「嚥下危機」，讓玩家在互動過程中學習古典文本與歷史情境。「後西遊：憤怒篇」以RPG遊戲形式重新轉譯「西遊記」，讓玩家在遊戲過程中認識經典文學，展現中文跨域應用與文化轉譯的可能。

中文系四年級徐艾表示，畢展作品「靜物微縮劇場！讓「思無邪」的婚戀穿越藩籬」，以「詩經」中的婚戀詩為核心，透過微縮模型與空間配置，將古典文學中的情感意象轉化為立體場景。她說從資料蒐集、場景構思到手作實現，都需反覆推敲，希望透過作品打破時間與媒介界線，讓觀者重新感受古典詩歌中的情感流動。

中文系四年級黃昱婷表示，「走進張愛玲─我們心中的紅與白」以「紅玫瑰與白玫瑰」為核心，結合文本研究、Podcast錄製與文創設計，希望透過跨媒介形式，重新思考作品中的愛情、人性與社會價值。她表示，團隊在創作過程中透過不斷溝通與協調，逐步完成共同創作，也更深入理解文學與人之間的連結。

以「史記」〈鴻門宴〉為核心改編的RPG情境選擇遊戲，由蔡旻蓁、曾宜蓁與顏孝庭共同設計。學生表示，創作靈感來自對古典文本教學方式的反思，希望打破古文枯燥的刻板印象，透過遊戲情境與選擇機制，讓玩家置身歷史現場，在不同結局分支中感受權力角力與人性抉擇，也讓經典文本成為可體驗、可參與的敘事空間。

靜宜中文系學生讓文學以更多元形式走入生活。圖／靜宜大學提供
靜宜中文系學生讓文學以更多元形式走入生活。圖／靜宜大學提供

學生結合遊戲設計、互動體驗與古典文本，展現中文跨域應用與文化轉譯的創新能量。圖／靜宜大學提供
學生結合遊戲設計、互動體驗與古典文本，展現中文跨域應用與文化轉譯的創新能量。圖／靜宜大學提供

學生透過散文、小說、漫畫、繪本與文化書寫等作品，展現對文本、社會與土地的細膩觀察。圖／靜宜大學提供
學生透過散文、小說、漫畫、繪本與文化書寫等作品，展現對文本、社會與土地的細膩觀察。圖／靜宜大學提供

靜宜中文系畢展規劃「文藝出版」與「文創設計」兩大主題，呈現文學與創意結合的多元樣貌。圖／靜宜大學提供
靜宜中文系畢展規劃「文藝出版」與「文創設計」兩大主題，呈現文學與創意結合的多元樣貌。圖／靜宜大學提供

靜宜大學 繪本 中文

延伸閱讀

元智資傳系畢展《神經元》登場 松菸展現Z世代跨域創意

臺大生傳系第六屆畢業製作《臺灣感性》華山展出圓滿落幕

王意淳首度大型個展《躲貓貓》登場 橫山書藝館全棟展現青年世代書藝新貌

李翊雲獲2026普立茲自傳文學獎！以最冷靜的語言，寫下最無法冷靜的人生

相關新聞

元智大學護理系首屆加冠典禮 培育新世代白衣天使

今日是國際護士節，元智大學醫護學院護理學系舉辦「第一屆加冠典禮」，42位護理系學生在師長與家長見證下戴上象徵責任與使命的護師帽，正式邁向臨床實習的重要階段。這場典禮不僅象徵學生護理專業養成的重要里程碑，更代表元智大學護理教育正式邁入嶄新里程。

文學不再只是閱讀！靜宜中文系畢展「蛻生」17組作品跨域創作

靜宜大學中文系114學年度畢業成果展「蛻生」今天登場，規劃「文藝出版」與「文創設計」兩大主題，17組學生作品涵蓋散文、小說、書籍、繪本與漫畫，結合電子闖關遊戲、桌遊與互動設計，呈現中文在當代的新樣貌。讓文學不再只是閱讀，轉化為可體驗、可參與的形式，展現多元且跨域的創作能量，獲各界肯定。

手搖飲料店展店議題 大葉曾宇正運籌帷幄獲選「最佳領袖」

東海大學企業管理學系主辦2026年中區大專院校管理個案競賽，大葉大學企管系組隊提出設置手搖飲品牌旗艦店，分析吸引年輕族群打卡消費方法及簡報展店策略，從參賽脫穎而出，帶隊學生曾宇正獲選「最佳領袖」，指導老師謝茵如得到「最佳指導」。

嘉大與農水署推動光電風雨球場 新民校區活化打造綠能運動場

嘉義大學與農業部農田水利署今天簽署合作備忘錄，宣布啟動光電球場、智慧農業與綠領人才三大合作計畫。校長林翰謙表示，這不僅是土地活化，更將校園轉化為實務場域，讓學生在學期間接軌產業，培養具備解決未來氣候變遷與減碳能力的跨領域專業人才。

亞大論壇掀AI世代對談 經濟學大師Peter Howitt：年輕人未來令人羨慕

2025年諾貝爾經濟學獎得主、國際知名經濟學家Peter Howitt今與亞洲大學師生專場座談。面對AI帶來的焦慮，Peter Howitt勉勵年輕世代，不必一味追求「最安全」的工作，AI會創造許多當代人難以想像的新職業與新機會，「你們的未來，其實非常令人羨慕。」

解聘爭議／台灣NASA計劃第一人 日籍教授案藏高教危機

台灣首位參與NASA計畫的日籍學者遭任教大學解聘，這起案子糾葛長達13年，知情人士透露，此案不是「翻舊帳」，反而是校方寬容「留下後路」。這個案子不僅攸關外籍教授的勞動權益，更揭露國際人才在台面臨「研究滿分、服務水土不服」的隱形高牆。在毫無國際競爭力的低薪環境下，我國還能聘任到優秀外籍師實屬不易，台灣高教該如何化解「痛點」？打造真正友善的國際化環境？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。