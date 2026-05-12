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手搖飲料店展店議題 大葉曾宇正運籌帷幄獲選「最佳領袖」

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
，大葉大學企管系學生曾宇正獲2026中區管理個案競賽「最佳領袖」。記者簡慧珍／攝影
，大葉大學企管系學生曾宇正獲2026中區管理個案競賽「最佳領袖」。記者簡慧珍／攝影

東海大學企業管理學系主辦2026年中區大專院校管理個案競賽，大葉大學企管系組隊提出設置手搖飲品牌旗艦店，分析吸引年輕族群打卡消費方法及簡報展店策略，從參賽脫穎而出，帶隊學生曾宇正獲選「最佳領袖」，指導老師謝茵如得到「最佳指導」。

中區大專院校管理個案競賽自2003年舉辦，以東海、靜宜、逢甲、大葉四校促進企管相關科系師生交流為主，競賽採辯論為基礎分析個案，進行商業情境模擬與決策實戰。大葉企管系大三生曾宇正，和大一生高守駒、邱奕澤、陳碩穎、許鴻益、蔡佳均組隊挑戰，先向去年參賽的學長、學姐請益，並經兩個月討論與沙盤推演。

大葉企管系今表示，從練習到上場比賽，每一棒的順序、內容都是曾宇正安排，當天時間壓力和對戰時的壓抑氣氛讓參賽學弟妹亂了軍心，所以討論個案時他必須帶領學弟妹理解個案、解決個案，他幫忙想出對手可能會問的問題及自己隊伍應回應的答案，試著讓學弟妹理解，能上台侃侃而談。

今年競賽個案主題是「手搖飲品牌是否展店，以及應採取何種展店策略」，曾宇正說，團隊經過討論，提出建置旗艦店的策略，希望藉由建置特色和話題性的空間設計，吸引年輕族群打卡消費，進一步帶動連鎖門市業績的成長，參賽隊伍的隊員都要現場簡報提案，並接受對手隊伍與評審提問，這種競賽方式結合商戰模擬與即時決策，可把課堂學到的分析指標與管理工具應用到實務，考驗團隊分析與應變能力。

指導老師謝茵如表示，現場拿到個案題目，小組討論後，除了現場簡報，也要接受另一隊提問，獲選「最佳領袖」是對曾宇正台風表現，及簡報時展現獨立思考、整合分析能力、溝通協調、指揮團隊合作的肯定，學生得獎對求職．考研究所或是實習申請都有加分效果。

大葉大學 東海 逢甲大學 靜宜大學

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