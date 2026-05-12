快訊

承億創辦人戴俊郎猝逝 集團火速布局新人事「6女將共同承擔」

文大生大稻埕跳河救人失聯 蔣萬安親電侯友宜：雙北共同搜救

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉大與農水署推動光電風雨球場 新民校區活化打造綠能運動場

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉大與農水署雙方團隊於簽約後合影，展現官學攜手推動永續發展與人才培育的行動。圖／嘉義大學提供
嘉大與農水署雙方團隊於簽約後合影，展現官學攜手推動永續發展與人才培育的行動。圖／嘉義大學提供

嘉義大學與農業部農田水利署今天簽署合作備忘錄，宣布啟動光電球場、智慧農業與綠領人才三大合作計畫。校長林翰謙表示，這不僅是土地活化，更將校園轉化為實務場域，讓學生在學期間接軌產業，培養具備解決未來氣候變遷與減碳能力的跨領域專業人才。

計畫重點之一在於活化新民校區土地，透過跨部會資源整合，共同開發光電風雨球場，為師生打造安全、全天候的運動與綠能示範場域，達成政府資源共享與土地效益最大化。在智慧農業方面，雙方將於實習農場建置「智慧灌溉系統示範場域」，分期導入自動化控制與數位管理平台，提升農場面對極端氣候的韌性。

此外，雙方推動「淨零綠領人才培育課程」，內容涵蓋碳盤查、產品碳足跡等專業內容。參與學生通過評量後可獲得環境部核發的合格證明，提升綠色產業競爭力。

署長蔡昇甫表示，這次合作是行政資源與學術研發結合的最佳範例，除驗證政策成效，更為全台農民提供觀摩技術交流的示範基地。

透過校園作為實踐基礎，嘉大與農水署將持續推動農業、水資源與教育的跨域整合。未來雙方將深化對水利文化的認同，並落實大學社會責任，為農業永續發展奠定穩健基礎。

嘉大校長林翰謙（右）與農田水利署署長蔡昇甫（左）會前交流對談，聚焦校園活化、智慧。圖／嘉義大學提供
嘉大校長林翰謙（右）與農田水利署署長蔡昇甫（左）會前交流對談，聚焦校園活化、智慧。圖／嘉義大學提供

嘉大與農水署合作備忘錄簽約暨合作構想交流會議。圖／嘉義大學提供
嘉大與農水署合作備忘錄簽約暨合作構想交流會議。圖／嘉義大學提供

嘉大與農水署正式簽署合作備忘錄，攜手推動智慧灌溉示範場域與永續人才培育。圖／嘉義大學提供
嘉大與農水署正式簽署合作備忘錄，攜手推動智慧灌溉示範場域與永續人才培育。圖／嘉義大學提供

嘉大校長林翰謙（右）與農水署署長蔡昇甫（左）完成簽約後合影，共同見證官學合作新里程碑。圖／嘉義大學提供
嘉大校長林翰謙（右）與農水署署長蔡昇甫（左）完成簽約後合影，共同見證官學合作新里程碑。圖／嘉義大學提供

嘉義大學 嘉大 綠能

延伸閱讀

威剛攜手巴拉圭Atenil S.A. 啟動100公頃造林、復林計畫

臺美能源結盟！工研院以前瞻技術領航 攜手美國懷俄明州共創淨零新局

不斷學習 創造價值 國立嘉義大學校友曾穎榆的農場管理實戰筆記

虎科大打造未來城市推手 AI 無人載具讓智慧生活更有感

相關新聞

元智大學護理系首屆加冠典禮 培育新世代白衣天使

今日是國際護士節，元智大學醫護學院護理學系舉辦「第一屆加冠典禮」，42位護理系學生在師長與家長見證下戴上象徵責任與使命的護師帽，正式邁向臨床實習的重要階段。這場典禮不僅象徵學生護理專業養成的重要里程碑，更代表元智大學護理教育正式邁入嶄新里程。

文學不再只是閱讀 靜宜中文系畢展「蛻生」17組作品跨域創作

靜宜大學中文系114學年度畢業成果展「蛻生」今天登場，規劃「文藝出版」與「文創設計」兩大主題，17組學生作品涵蓋散文、小說、書籍、繪本與漫畫，結合電子闖關遊戲、桌遊與互動設計，呈現中文在當代的新樣貌。讓文學不再只是閱讀，轉化為可體驗、可參與的形式，展現多元且跨域的創作能量，獲各界肯定。

手搖飲料店展店議題 大葉曾宇正運籌帷幄獲選「最佳領袖」

東海大學企業管理學系主辦2026年中區大專院校管理個案競賽，大葉大學企管系組隊提出設置手搖飲品牌旗艦店，分析吸引年輕族群打卡消費方法及簡報展店策略，從參賽脫穎而出，帶隊學生曾宇正獲選「最佳領袖」，指導老師謝茵如得到「最佳指導」。

嘉大與農水署推動光電風雨球場 新民校區活化打造綠能運動場

嘉義大學與農業部農田水利署今天簽署合作備忘錄，宣布啟動光電球場、智慧農業與綠領人才三大合作計畫。校長林翰謙表示，這不僅是土地活化，更將校園轉化為實務場域，讓學生在學期間接軌產業，培養具備解決未來氣候變遷與減碳能力的跨領域專業人才。

亞大論壇掀AI世代對談 經濟學大師Peter Howitt：年輕人未來令人羨慕

2025年諾貝爾經濟學獎得主、國際知名經濟學家Peter Howitt今與亞洲大學師生專場座談。面對AI帶來的焦慮，Peter Howitt勉勵年輕世代，不必一味追求「最安全」的工作，AI會創造許多當代人難以想像的新職業與新機會，「你們的未來，其實非常令人羨慕。」

解聘爭議／台灣NASA計劃第一人 日籍教授案藏高教危機

台灣首位參與NASA計畫的日籍學者遭任教大學解聘，這起案子糾葛長達13年，知情人士透露，此案不是「翻舊帳」，反而是校方寬容「留下後路」。這個案子不僅攸關外籍教授的勞動權益，更揭露國際人才在台面臨「研究滿分、服務水土不服」的隱形高牆。在毫無國際競爭力的低薪環境下，我國還能聘任到優秀外籍師實屬不易，台灣高教該如何化解「痛點」？打造真正友善的國際化環境？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。