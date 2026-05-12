嘉大與農水署推動光電風雨球場 新民校區活化打造綠能運動場

台灣首位參與NASA計畫的日籍學者遭任教大學解聘，這起案子糾葛長達13年，知情人士透露，此案不是「翻舊帳」，反而是校方寬容「留下後路」。這個案子不僅攸關外籍教授的勞動權益，更揭露國際人才在台面臨「研究滿分、服務水土不服」的隱形高牆。在毫無國際競爭力的低薪環境下，我國還能聘任到優秀外籍師實屬不易，台灣高教該如何化解「痛點」？打造真正友善的國際化環境？

2026-05-12 07:30