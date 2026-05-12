聽新聞
0:00 / 0:00
嘉大與農水署推動光電風雨球場 新民校區活化打造綠能運動場
嘉義大學與農業部農田水利署今天簽署合作備忘錄，宣布啟動光電球場、智慧農業與綠領人才三大合作計畫。校長林翰謙表示，這不僅是土地活化，更將校園轉化為實務場域，讓學生在學期間接軌產業，培養具備解決未來氣候變遷與減碳能力的跨領域專業人才。
計畫重點之一在於活化新民校區土地，透過跨部會資源整合，共同開發光電風雨球場，為師生打造安全、全天候的運動與綠能示範場域，達成政府資源共享與土地效益最大化。在智慧農業方面，雙方將於實習農場建置「智慧灌溉系統示範場域」，分期導入自動化控制與數位管理平台，提升農場面對極端氣候的韌性。
此外，雙方推動「淨零綠領人才培育課程」，內容涵蓋碳盤查、產品碳足跡等專業內容。參與學生通過評量後可獲得環境部核發的合格證明，提升綠色產業競爭力。
署長蔡昇甫表示，這次合作是行政資源與學術研發結合的最佳範例，除驗證政策成效，更為全台農民提供觀摩技術交流的示範基地。
透過校園作為實踐基礎，嘉大與農水署將持續推動農業、水資源與教育的跨域整合。未來雙方將深化對水利文化的認同，並落實大學社會責任，為農業永續發展奠定穩健基礎。
【編輯推薦】
▪整理包／115國中教育會考最後衝刺！考場時程、A++高分關鍵全掌握
▪抓包AI代筆！成大全校信驚見「幫我縮減內容」 網笑瘋：Email不能收回
▪老師「弄丟」聯絡簿？媽媽打開竟藏超催淚驚喜 網看哭：小孩會記一輩子
▪碩生學習亂象多…頂大博士生怒轟「乾脆讓AI讀」 網笑：抱歉會請AI改進
▪問一下都不行？連假求助老師未回 家長喊「很難受」網傻眼：乾脆用聯絡簿
▪外國人求救他竟回謝謝！胡志強「說出來讓他人痛苦」學英文 當上總統翻譯、外長
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。