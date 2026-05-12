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亞大論壇掀AI世代對談 經濟學大師Peter Howitt：年輕人未來令人羨慕

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
亞大校長蔡進發、諾貝爾獎得主Peter Howitt，與參與座談的亞大師生合影。圖／亞大提供
亞大校長蔡進發、諾貝爾獎得主Peter Howitt，與參與座談的亞大師生合影。圖／亞大提供

2025年諾貝爾經濟學獎得主、國際知名經濟學家Peter Howitt今與亞洲大學師生專場座談。面對AI帶來的焦慮，Peter Howitt勉勵年輕世代，不必一味追求「最安全」的工作，AI會創造許多當代人難以想像的新職業與新機會，「你們的未來，其實非常令人羨慕。」

亞大師生今出席由經濟日報舉辦的「2026大師論壇」，來自印度、印尼、越南、蒙古、史瓦帝尼及台灣等地學生，以流利英文提問外，更有高中生以中英文雙語直接與國際經濟學大師對談，聚焦AI時代的人才培育、創造性破壞與全球發展差距等議題。

校長蔡進發說，AI正掀起新一波產業革命，創造前所未有的新機會。亞大近年積極推動「X＋AI」、「AI＋X」及「AI＋社會情緒學習（SEL）」課程，強調培養學生的創造力、同理心與跨域整合能力，讓學生具備AI時代不可取代的核心競爭力。

印度籍博士生Ankita提問，當AI發展速度超越法規調整時，政府應如何取得二者平衡？Peter Howitt回應，目前仍高度仰賴科技企業領導者的責任感與自律。

越南籍研究生Andrew提問，AI與半導體技術高門檻競賽，是否將使開發中國家更難追趕先進國家？Peter Howitt認為，AI反而有機會提升開發中國家勞工的生產力；未來各國也可透過技術聯盟與跨國合作，共享AI與科技資源。

彰化女中學生施婷恩關心，若AI逐漸取代入門職位，年輕人未來應如何累積實務經驗與判斷能力。Peter Howitt表示，大型企業不太可能完全取消基層職位，但大學勢必更積極投入職業教育，並與企業共同設計課程，協助學生提早接軌產業、累積實務能力。

Peter Howitt勉勵年輕世代，不必一味追求「最安全」的工作，應尋找真正熱愛的領域，全力投入。他表示，AI雖將帶來巨大改變，但同時也會創造許多當代人難以想像的新職業與新機會，「你們的未來，其實非常令人羨慕。」

亞大校長蔡進發（左）與諾貝爾獎得主Peter Howitt（右）相見歡，雙方針對AI與高教發展熱烈交流。圖／亞大提供
亞大校長蔡進發（左）與諾貝爾獎得主Peter Howitt（右）相見歡，雙方針對AI與高教發展熱烈交流。圖／亞大提供

亞大校長蔡進發（右二）參加「2026大師論壇」，與諾貝爾獎得主Peter Howitt（左三）等貴賓合影。圖／亞大提供
亞大校長蔡進發（右二）參加「2026大師論壇」，與諾貝爾獎得主Peter Howitt（左三）等貴賓合影。圖／亞大提供

亞大校長蔡進發（左）致贈精美紀念品，感謝諾貝爾大師Peter Howitt（右）蒞臨交流。圖／亞大提供
亞大校長蔡進發（左）致贈精美紀念品，感謝諾貝爾大師Peter Howitt（右）蒞臨交流。圖／亞大提供

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