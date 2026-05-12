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台北商業大學消防救災演練：校園常見4災害

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
現場指揮中心依據回報狀況迅速應變。記者鄭國樑／翻攝
現場指揮中心依據回報狀況迅速應變。記者鄭國樑／翻攝

為提升校園防災應變能力，桃園市第四消防大隊今日上午在台北商業大學桃園校區消防演練，所屬分隊、義消、教職員工、師生及里辦公室等單位都參與，模擬校園突發火警，啟動自衛消防編組。

平鎮消防分隊長黃嘉男表示，演練首次結合義消「科技救災」量能，當消防人員全救災時，義消協助操作無人機偵查火場，全景資訊提供現場指揮官，協助指揮、調度、安全維護；火勢猛烈消防人員無法接近的災害，義消可協助操作救災機器人，做外部射水搶救與防護，避免災害持續擴大，提升救災效率和安全。

演練模擬台北商業大學圖資大樓地下2樓變電空調機房突發起火，火勢迅速蔓延，有1名員工受困狀況未明。演練實地驗證校方對地下室複雜空間火警的應變能力包括火災發生第一時間，校方立即啟動自衛消防編組等。黃嘉男說明常見校園災害有實驗室內化學藥品、廁所內垃圾桶、電器設備、延長線不當使用。

桃園市消防局四大隊上午在台北商業大學校區防災演練。記者鄭國樑／翻攝
桃園市消防局四大隊上午在台北商業大學校區防災演練。記者鄭國樑／翻攝

校園 火災 桃園

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