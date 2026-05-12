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元智大學護理系首屆加冠典禮 培育新世代白衣天使

聯合報／ 記者江婉儀／桃園即時報導
透過象徵護理精神傳承的「傳光儀式」，延續南丁格爾守護生命的使命。圖／元智大學提供
透過象徵護理精神傳承的「傳光儀式」，延續南丁格爾守護生命的使命。圖／元智大學提供

今日是國際護士節，元智大學醫護學院護理學系舉辦「第一屆加冠典禮」，42位護理系學生在師長與家長見證下戴上象徵責任與使命的護師帽，正式邁向臨床實習的重要階段。這場典禮不僅象徵學生護理專業養成的重要里程碑，更代表元智大學護理教育正式邁入嶄新里程。

元智大學副校長盧秋玲致詞時勉勵學生，未來投入臨床工作後，除了具備專業知識與技術，更要保有同理心與人文關懷，成為真正能陪伴病患、守護生命的護理專業人才。

加冠儀式中，學生透過象徵護理精神傳承的「傳光儀式」，延續南丁格爾守護生命的使命，全場齊唱〈南丁格爾之歌〉時氣氛溫馨感人，不少家長深受感動。學生戴上護師帽的那一刻，也代表正式肩負起照護生命的重要責任。

護理系林姓學生分享，當自己接過燭光、戴上護師帽的那一刻，第一次深刻感受到「生命託付」的重量，也更加理解護理不只是工作，而是一份陪伴與守護病人的使命。李姓學生則表示，在傳光儀式中，看見燭光從學長姐與師長手中一棒接一棒傳遞，讓她感受到護理精神的延續，也更加確定自己選擇護理這條路的初心。

典禮亦獲多家醫療院所代表到場支持，包括亞東紀念醫院護理部主任楊素眞、萬芳醫院護理部副主任吳美容、聯新國際醫院護理部部長楊美紅、天晟醫院急診室護理長許嘉君，以及新竹市立馬偕兒童醫院督導黃琴惠等人，共同見證元智大學護理學系第一屆學生的重要時刻，展現學校與臨床醫療端攜手培育護理人才的深厚合作關係。

護理學系主任蘇英華表示，相較於傳統護理教育模式，元智大學護理學系以「智慧醫療 × 人文關懷 × 跨域整合」為核心發展特色，結合學校深厚的工程、資訊與AI科技優勢，致力培育兼具專業實力、科技素養與人文溫度的新世代護理人才。她指出，未來的護理人才不僅是臨床照護者，更應具備理解科技、運用科技，甚至參與智慧醫療創新發展的能力，以因應快速變遷的醫療環境與高齡化社會需求。

老師為護理系同學進行加冠儀式。圖／元智大學提供
老師為護理系同學進行加冠儀式。圖／元智大學提供

元智大學

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