靜宜英文系英劇畢業公演今晚登場 觀眾投票結果出爐

有超過30年歷史的靜宜英文系「英語話劇畢業公演」今晚登場。2026年度作品「Terror」（恐怖行動）以法庭審判為主軸，結合現場觀眾投票機制，讓觀眾化身「參審員」，決定被告最終判決。最終投票結果，多數觀眾認為，即使面對重大危機，也不應以犧牲無辜生命作為代價，判決劇中主角、空軍少校拉爾斯．寇赫有罪。

整場演出從劇本詮釋、舞台設計到宣傳製作，都由學生完成，展現英語實力、創意與團隊合作能力，演出表現深獲肯定。

靜宜大學英文系主任黃麗蓉表示，畢業公演是大四重要的專題課程，學生需長時間投入籌備與排練，從背誦英文台詞、閱讀劇本，到角色揣摩與舞台演出，都需反覆練習與磨合，展現英語專業、創意及跨域能力。過程中，學生可提升英語表達能力，也能深入理解英美文化與戲劇內涵。

靜宜大學英文系畢業公演指導老師譚志杰表示，這齣戲劇以恐怖攻擊危機為核心，描述遭劫持的民航客機企圖衝撞足球場，引發一場關於生命價值與法律抉擇的爭議。

劇中空軍少校拉爾斯．寇赫（Lars Koch）違反「不得開火」命令，發射飛彈擊落客機，雖阻止更大規模傷亡，卻也造成機上164人罹難。劇情隨後進入法庭攻防，透過檢辯雙方辯論，引導觀眾思考生命價值、法律正義與道德選擇之間的複雜關係。

英文系大四學生黃善星表示，參與畢業公演讓他學到許多課堂之外的專業能力。他負責公關宣傳工作，內容涵蓋攝影剪輯、文宣設計及社群推廣等，也在實際參與過程中累積寶貴實務經驗。今年畢業公演團隊人數較往年少，大家憑藉有限人力分工合作，完成規模龐大的劇場演出，也深刻體會團隊合作與溝通協調的重要性。

黃善星鼓勵學弟妹，若對戲劇表演或劇場幕後工作有興趣，歡迎加入公演團隊。靜宜英文系除了語言與文學學習，也提供多元發展機會，讓學生探索興趣與自身潛能。

劇中飾演審判長的英文系大四學生張猶指出，畢業公演對他而言是一項極具挑戰的任務，個人有對白的演出內容超過一小時，大量英文台詞也考驗記憶與情感詮釋能力。他在反覆背誦與揣摩角色過程中，逐漸體會英語戲劇的魅力，也更加理解文本細讀的重要性。他說，很開心有機會參與畢業公演，這段經歷不僅為大學生活留下深刻回憶，也成為自己努力與成長的重要證明。

英文系大四學生許芳嘉在劇中飾演「麥瑟夫人」，她表示，畢業公演不只是演出，更是一段重新理解「人與溝通」的過程。透過學習與戲劇排練，她逐漸體會語言不只是文字翻譯，更包含情感表達與文化理解。從角色分析、台詞詮釋到情緒表達，讓她學會從不同觀點理解劇中人物與故事，也在團隊合作中累積難忘經驗。

英文系學生投入劇本詮釋、舞台設計及宣傳製作等工作，展現英語實力、創意與團隊合作能力。圖／靜宜大學提供

《Terror》結合現場觀眾投票機制，讓觀眾化身「參審員」，共同決定被告最終判決。圖／靜宜大學提供

靜宜英文系英語話劇畢業公演擁有超過30年歷史，已成為展現學生英語專業與跨域能力的重要舞台。圖／靜宜大學提供

靜宜英文系2026年「英語話劇畢業公演」《Terror》《恐怖行動》今晚登場。圖／靜宜大學提供