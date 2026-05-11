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興大團隊研發數位鏟花技術 引領工具機廠提升精度

中央社／ 台中11日電

國立中興大學機械系教授蔡志成歷經16年研發，開發可機械加工的「數位鏟花」技術，提升滑軌穩定性與精度，降低人工與時間成本，將引領高階工具機關鍵工藝邁向數位化與標準化。

中興大學產學研鏈結中心今天舉辦「滑動面的鏟花紋理構造」專利授權簽約儀式，由興大詹富智校長、專利發明人蔡志成、永進機械總經理陳紳騰、程泰機械董事長楊舒涵、亞崴機電副總經理葉瑞銘、高鋒工業副總經理吳勝墩共同簽署。

蔡志成表示，工具機的精度與穩定性攸關航太、能源、半導體、汽車與國防等高階製造能力，大型重負荷高精度工具機多採用硬軌系統，關鍵的「鏟花」工序，需在滑軌表面製作特殊紋理與微小凹坑，以達到儲油潤滑、降低摩擦磨耗、控制接觸面積等效果，讓大型機台在高負載下仍能維持平穩滑動與高精度定位。

蔡志成提到，傳統鏟花長期仰賴老師傅手工施作，高度依靠經驗與手感，品質與性能也難以標準化。團隊開發「滑動面的鏟花紋理構造」專利技術，可直接在滑軌面上以機械加工出的低摩擦紋理構造。

蔡志成說，技術核心優勢，包括從「人工經驗」進化為「機械科學」，穩定的性能與可靠度，可掌握的生產規劃，靈活的紋理配置與擴充，避免職業傷害。技術已進入試量產階段，經廠商測試，驗證性能不亞於傳統鏟花，能依據不同需求配置適化紋理，滑軌潤滑油的使用量大幅減少，提升精密機械穩定性、低碳化效益。

參與技轉的永進機械、程泰機械、亞崴機電及高鋒工業，引進此專利能針對龍門型加工機、大型立臥式加工中心機、大型車銑複合機等重負荷設備，建構更具競爭力的滑軌系統，進軍能源、航太、軍工等產業所需之大型高端加工設備市場。

亞崴機電副總經理葉瑞銘說，由機器加工代勞，師傅鏟花負擔只剩下最後調整部分，不用花太多時間和力氣，大幅節省人力，單一機台和單人比較，效能增加3倍，有效增加國際競爭力。

興大產學研鏈結中心主任張健忠表示，此成果源自國科會「先進滑軌鏟花紋理技術創業計畫」支持，展現產學合作與技術落地的成果。

中興大學 工具機 蔡志成

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