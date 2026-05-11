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嘉大棒球隊獲台糖百萬資源挹注 產學攜手打造嘉義棒球新格局

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
台糖公司與嘉義大學簽訂培育運動人才意向書。圖／民眾黨嘉義黨部提供
台糖公司與嘉義大學簽訂培育運動人才意向書。圖／民眾黨嘉義黨部提供

台糖公司成立80周年，今天在嘉義縣蒜頭糖廠蔗埕文化園區舉辦支持棒運儀式。民眾黨嘉義市長參選人張啓楷等人出席活動，共同見證台糖與嘉義大學建立夥伴關係，由台糖提供近100萬元資源，包含運動器材、保健食品及訓練經費，挹注嘉大棒球隊培育體育人才。

嘉義擁有深厚棒球底蘊，從KANO精神到嘉義大學棒球隊的傳承，都是台灣棒球史上重要的一頁。這次產學合作由台糖取得嘉大棒球隊冠名權，透過資源共享與專業培訓，能共同推動台灣棒球運動發展。

這項合作計畫始於2024年11月，張啓楷邀請經濟部長郭智輝南下嘉義，與嘉義市府團隊舉行座談，研議國營事業投入地方體育與城市發展。張啓楷表示，經多次協調，考量各國營事業財務狀況，最終由台糖與嘉大於2025年2月正式簽署合作意向書，建立長期支持制度。

嘉義大學棒球隊為國內甲組勁旅，歷史可追溯至1928年成立的嘉農野球部。校方表示，嘉大體系出身球員如曾兆豪、陳俊輝、王信民等人均曾在職棒舞台表現優異，近年官大元等選手也持續投入基層棒球公益，期待台糖的資源投入能成為國營事業回饋地方的典範。

民眾黨立委王安祥表示，將延續爭取國營企業為棒運提供資源，為嘉義市棒球成長提供養分。張啓楷強調，在裁判尚未宣告最後一個出局數前，比賽都有翻轉機會，未來將持續爭取各界資源，讓嘉義成為台灣棒球新世代人才的搖籃。

台糖公司今天在嘉義縣蒜頭糖廠蔗埕文化園區舉辦支持棒運儀式。圖／民眾黨嘉義黨部提供
台糖公司今天在嘉義縣蒜頭糖廠蔗埕文化園區舉辦支持棒運儀式。圖／民眾黨嘉義黨部提供

民眾黨嘉義市長參選人張啓楷表示，棒球稱為國球不只因為成績亮眼，更因為棒球精神象徵「永不放棄、全力以赴、團隊合作」。圖／民眾黨嘉義黨部提供
民眾黨嘉義市長參選人張啓楷表示，棒球稱為國球不只因為成績亮眼，更因為棒球精神象徵「永不放棄、全力以赴、團隊合作」。圖／民眾黨嘉義黨部提供

嘉義 嘉義大學 台糖

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