快訊

保護女兒…婦用大腿「頂撞」別人的女兒 判拘50日不得易科罰金

台股收漲186點 聯發科七強領多頭、南亞科帶記憶體股匯人氣

世界最偏遠小島驚傳漢他病例！英國急派傘兵醫護 空降登島畫面曝

聽新聞
0:00 / 0:00

台科大破鋰電池裂縫迷思 揭界面與幾何效應主導傳輸

中央社／ 台北11日電
台科大團隊研究發現，鋰電池電極裂縫不會削弱材料本質擴散能力，而是透過界面與幾何效應主導整體傳輸行為，為長壽命鋰電池材料設計提供關鍵物理基礎。（台科大提供）中央社記者許秩維傳真 115年5月11日 中央通訊社
台科大團隊研究發現，鋰電池電極裂縫不會削弱材料本質擴散能力，而是透過界面與幾何效應主導整體傳輸行為，為長壽命鋰電池材料設計提供關鍵物理基礎。（台科大提供）中央社記者許秩維傳真 115年5月11日 中央通訊社

台科大團隊研究發現，鋰電池電極裂縫不會削弱材料本質擴散能力，而是透過界面與幾何效應主導整體傳輸行為，為長壽命鋰電池材料設計提供關鍵物理基礎。

台灣科技大學今天發布新聞稿指出，長期以來，鋰電池的電極裂縫被視為電池性能衰退的主要來源之一，但是否能改變材料本質傳輸能力，始終缺乏明確理論解釋。

台科大機械工程系副教授蔡秉均帶領研究團隊，提出以「計算驅動實驗」為核心的材料設計架構，整合理論計算、機器學習與材料實驗，開創由計算主導材料設計的新研究範式，推動材料科學由傳統試誤式優化邁向可預測設計。

研究團隊以「計算驅動實驗」為核心進行材料設計架構，首次定量解析材料晶格本質傳輸與裂縫界面效應的耦合關係，揭示裂縫並不會削弱材料本質擴散能力，而是透過界面與幾何效應主導整體傳輸行為，從根本上重新界定裂縫於電池材料中的物理角色。

蔡秉均提到，此研究解決長期未解的科學問題，也建立可跨材料體系延展的計算驅動設計方法，將材料設計由經驗導向推進為可預測的系統性工程方法，為高能量密度、快充與長壽命鋰電池材料設計提供關鍵物理基礎，對下一世代鋰電池與固態電池技術發展具關鍵影響。

台科大 科學 鋰電池

延伸閱讀

NVIDIA 伊辛Ising：以 AI 強化量子校準與解碼 下一段人工神經網路時代

台積電CoPoS三紅利族群現身！一文看懂CoPoS為何是AI晶片產能瓶頸解方？

台積電CoPoS登板！這場從「圓」走向「方」的轉變，台股三紅利族群現身

2026 TOP100+未來會 凝聚產學研共識推動塑膠產業邁向再生經濟

相關新聞

台科大破鋰電池裂縫迷思 揭界面與幾何效應主導傳輸

台科大團隊研究發現，鋰電池電極裂縫不會削弱材料本質擴散能力，而是透過界面與幾何效應主導整體傳輸行為，為長壽命鋰電池材料設...

清華大學女學生台積館墜樓亡 警方調監視器釐清案情

國立清華大學台積館昨天上午10點多驚傳一起學生墜樓事件，一名女大學生被發現倒臥現場，校方獲報後立即搶救，並通報救護人員到場，但女學生送醫後仍宣告不治。警方目前已調閱台積館各樓層相關監視器畫面，進一步釐清事發經過與原因。

窗殺路殺入題、看見動物困境 台大藝術季今登場

第31屆台灣大學藝術季即日起在台大校園登場，本屆以「DECOmposer 分解者」為題，由生命科學系大四學生、總召劉宇桁及張家安策畫，由藝術史研究所教授施靜菲擔任指導老師。本屆藝術季以發生在台大周遭的公民科學與生態議題出發，以藝術眼光重新詮釋生命故事。

不必北漂讀護理！中山大學接軌台大醫學院共享教學資源

高齡化浪潮下，智慧醫療需求快速成長，國立中山大學護理學系與台灣大學醫學院護理學系今天簽署教學及研究合作備忘錄MOU，透過師資交流、跨校授課與研究合作，共同培育護理人才。

金大辦療癒生態瓶工作坊 學生打造「瓶中森林」紓解課業壓力

為紓解學生課業與生活壓力，國立金門大學學務處軍訓室與健康身心中心昨舉辦「療癒手作工作坊－紓壓手作植栽生態瓶」活動，吸引不少學生參與，在講師帶領下，學生利用玻璃標本瓶親手打造專屬綠意世界，透過與植物互動及手作過程，感受慢下腳步的療癒時光。

台大「雙軸整合式」全英語授課教師工作坊 獲教育部認證

國立台灣大學EMI（全英語授課）教學資源中心推動「EMI Plus 教師增能工作坊」正式通過教育部「EMI 課程教學增能課程認證」，認證肯定EMI Plus工作坊課程品質，也象徵台大將長期累積的有效教學法，發展為可供全國大專校院教師參與、實作與延伸應用的專業培訓模式。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。