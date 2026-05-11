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「臉部平權」客家語影片徵件 用影像為外貌差異發聲

中央社／ 台北11日電

中央大學客家語文暨社會科學系攜手陽光基金會，推出「無共樣乜做得」臉部平權客家語影片徵件，最高獎金2萬元，邀大專生以客家語文創作影片，透過影像為差異發聲。

中央大學今天發布新聞稿指出，陽光基金會致力倡議「臉部平權」理念，長期扎根校園，持續社會教育，盼顏損者「外貌特徵」不再成為被排除或歧視理由，更迎來每張臉都能獲得公平對待與相同尊重的共融世代。

中央大學位於全台客家人口數最多的桃園市，於2003年成立全球首創的客家學院，致力於深化客家語言、文學、歷史、社會與文化等領域的學術研究，同時積極與國際客家學術社群交流，逐步成為國際客家研究重要據點。

中央大學客家語文暨社會科學系攜手陽光基金會，首度推出「無共樣乜做得」（意即「不一樣也沒關係」）臉部平權客家語影片徵件，希望透過影像創作，培養學生平權意識，共同為正義發聲，共同打造讓每個人都能不因外貌而自我設限，能自在做自己的友善社會。

主辦單位表示，「無共樣乜做得」不僅是徵件活動，更是聚集青年世代創意以客家語文敘事，為減少外貌而來的不平等努力、更為差異發聲的行動，活動也規劃兩場培力講座，從議題認識到影像創作實務，陪伴學生逐步發想與實作，把想法轉化為具影響力的作品。

「無共樣乜做得」即日起至5月26日徵件，大專院校在學生可個人報名或組隊參賽，參賽者須製作以推廣臉部平權為核心的影片，並以客家語進行創作，最高獎金新台幣2萬元。

影片 中央大學 客語

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