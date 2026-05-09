清華大學女學生台積館墜樓亡 警方調監視器釐清案情

國立清華大學台積館昨天上午10點多驚傳一起學生墜樓事件，一名女大學生被發現倒臥現場，校方獲報後立即搶救，並通報救護人員到場，但女學生送醫後仍宣告不治。警方目前已調閱台積館各樓層相關監視器畫面，進一步釐清事發經過與原因。

據了解，女學生為大學部低年級學生，事發後校方立即啟動校安機制，除通知住在外縣市的家屬趕赴醫院，也全程陪同家屬處理後續事宜，家屬獲知消息時相當震驚與難過，校方也協助警方勘驗及完成醫院相關程序。

校方表示，現場遺留手機、包包等個人物品，均已交由警方保全與調查，警方已保留案發前後約一個多小時的相關監視器畫面作為調查依據，後續將配合司法與警方釐清案情。

學校也強調，昨天下午即啟動校內關懷與心理輔導機制，並於晚間發信給全校師生，呼籲避免過度揣測、轉傳或散播未經證實資訊，給予家屬與相關人員適當空間。

校方在致全校師生信中表示，校園內發生令人不捨的事件，學務處正積極協助家屬處理相關事宜，也提醒學生若因事件感到悲傷、不安或情緒受影響，皆可主動尋求協助。由於目前正值期中考期間，校方特別關注學生心理狀態，已啟動心理諮商輔導機制，學生若有需求，可向教官、學輔社工、系上師長或諮商中心尋求支持與陪伴。

校方表示，學校過往即建立學生心理支持系統，包括新生入學時填寫心理量表，協助辨識需要更多關懷的學生，並透過校內App設置24小時緊急求助按鈕，讓學生在有需要時可即時求援。校方強調，將持續提供必要協助，陪伴師生度過事件帶來的衝擊。

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