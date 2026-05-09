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窗殺路殺入題、看見動物困境 台大藝術季今登場

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
第31屆台灣大學藝術季即日起於台大校園登場，校長陳文章（中）觀賞展覽並聽取藝術季團隊成員說明。圖／台大提供
第31屆台灣大學藝術季即日起於台大校園登場，校長陳文章（中）觀賞展覽並聽取藝術季團隊成員說明。圖／台大提供

第31屆台灣大學藝術季即日起在台大校園登場，本屆以「DECOmposer 分解者」為題，由生命科學系大四學生、總召劉宇桁及張家安策畫，由藝術史研究所教授施靜菲擔任指導老師。本屆藝術季以發生在台大周遭的公民科學與生態議題出發，以藝術眼光重新詮釋生命故事。

Decomposer為生物學名詞「分解者」，是生命最終站的處理者，也是協助有機體回到自然循環、使生命得以延續的角色；同時，分解者也能調節微棲地的物理與化學因子，改變溫度、氣體組成與養分循環，形塑生命得以延續的條件。

此次藝術季從主視覺展區《一個大事件－藝術季全貌》開始，以台大為出發點，從更貼近大家生活的公民科學議題著手，藝術季為窗殺、路殺、犬貓殺、原生魚類四大議題量身打造專屬的展場。以人的視角出發，但希望能跳脫以「人」為中心的情感傳遞，看見野生動植物困境，以藝術創作轉譯客觀的科學事實。

台大校長陳文章於開幕式致詞時表示，學生將動物生命的起源及旅程當作藝術主題，是很有意義的事。在觀賞藝術季展覽時，透過標本認識動物由生至死一生所發生的各樣事情，背後均有一連串故事存在；也透過展覽，希望人類能愛惜動物。

陳文章也說，藝術季不只是展現同學的藝術創作，更是展現如何將藝術與生活結合，不只是單純在科技技術，結合藝術與生活才能讓人的生命更完整。

台大也表示，藝術季期間，活動將邀請參與者化身為分解者，再現公民科學。包含與銘傳國小及文林國小孩童彩繪雕塑、認識校園常見生態議題的展覽企畫《窗殺紀念碑》；以及在網站設計尋寶集點，邀請大家在21個展點體驗公民科學家記錄公民科學資料的過程。

除了展區互動，亦舉辦認識標本藝術的「永凝飛羽」工作坊、改善野鳥撞玻璃困境的「守翼之窗」窗貼創作、以物件劇場再現生態議題的「那些逐漸被殺死的」工作坊，以及結合環境講座與實作的「DECOmposer Lab」。

本屆藝術季展區「犬貓踏過的森林」。圖／台大提供
本屆藝術季展區「犬貓踏過的森林」。圖／台大提供

台大

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