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不必北漂讀護理！中山大學接軌台大醫學院共享教學資源
高齡化浪潮下，智慧醫療需求快速成長，國立中山大學護理學系與台灣大學醫學院護理學系今天簽署教學及研究合作備忘錄MOU，透過師資交流、跨校授課與研究合作，共同培育護理人才。
中山大學副校長兼醫學院代理院長許博欽指出，面對高齡化社會、慢性病增加與智慧醫療快速發展，未來護理人才除了專業照護能力，也需要具備跨域整合、人文關懷與科技應用能力，與台大合作有助提升中山大學護理教育與研究能量。
中山大學醫學院護理系主任郭素娥表示，這次合作不僅有助提升雙方教學與研究品質，也盼提升南台灣醫療人才培育與臨床照護量能，讓南部學生在中山就能接觸頂尖的護理教育資源。
台大護理學系長期投入臨床照護、護理研究與高階人才培育，具備完整醫學中心教學與研究量能，中山大學護理學系近年則積極發展智慧醫療、跨域健康照護與南台灣醫療學術研究，結合AI、生醫、資訊及健康管理等領域優勢。
兩校將推動研究所課程交流、教師互訪、跨校授課、學術研究合作、臨床實習場域共享及校友交流等項目，並建立跨校教學與研究平台，整合護理教育資源，學生可接觸更多元的臨床照護觀點與學術發展，強化實務與研究能力。
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