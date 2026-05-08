不必北漂讀護理！中山大學接軌台大醫學院共享教學資源

「感謝政大外交系的訓練讓我能妙語生花，還成為第一個外交系畢業的外交部長！」前台中市長胡志強7日在講座上透露，史瓦帝尼王母第一次來台看病是他安排的。他勉勵與會政大的學生們努力學習英文，另外，做人要幽默，但也要結合學識與常識，全力以赴爭取每個機會。

2026-05-07 21:51