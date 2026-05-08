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大葉大學護理學系9成畢業生投入相關領域 加冠期勉承擔責任

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
大葉大學護理系加冠典禮，師長為學生掛聽診器，象徵跨過護理師職涯里程碑。圖／大葉提供
大葉大學護理系加冠典禮，師長為學生掛聽診器，象徵跨過護理師職涯里程碑。圖／大葉提供

全國護理團體要求改善職場環境、護病比入法，大葉大學在國際護理師節前夕為即將邁入臨床實習的學生加冠，象徵承擔責任和護理精神薪火相傳；護理學系表示，若能持續營造友善職場環境，有助提升護理專業發展與醫療照護品質。

本（5）月12日國際護師節，大葉大學護理學系依循往例，為系上大一學生舉行第十二屆護理學系暨第二屆學士後護理學系加冠典禮，如同護理學生的成年禮，彰化基督教醫院兒童醫院、秀傳紀念醫院、員榮醫療體系的護理部主管到場觀禮，大葉護理學系老師林忠尼、劉瓊惠、王雅容、林家萱為學生佩掛聽診器，代表跨過護理專業之路里程碑。

印尼籍學生李麗嫣表示，台灣的優質護理教育吸引她跨海求學，大葉師長指導她以考取護理師為目標用功念書，她期盼學成後能留在台灣服務。本國籍護理學系大一生何東淇說，高中時看到學長擔任急救員，他深受啟發，立志投入護理領域期許自己未來能幫助更多需要的人。

學士後護理學系學生李亞真從事醫療輔具與照服員工作多年，認為具備專業知識才能提供完善照護，因此重返校園學習護理，加冠典禮象徵責任正式交到手上，即將展開臨床實習，她希望成為兼具專業與溫度的護理人員。

大葉護理學系成立13年，護理學系實習組長劉瓊惠表示，根據畢業生問卷調查，護理系學生畢業後投入護理相關領域比例約9成，其中約半數在醫學中心服務，顯示多數學生對護理專業具有高度認同，也願意投入第一線臨床照護工作，至於目前未持續留在護理產業的畢業生，多半因準備其它公職考試或選擇繼續升學；護理人力穩定留任需社會整體共同支持，若能持續營造友善職場環境，將有助提升護理專業發展與醫療照護品質。

大葉 大葉大學 護理師

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