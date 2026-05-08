華梵大學連結斯里蘭卡 漢傳、南傳佛教研究交流

華梵大學今天宣布與斯里蘭卡全國佛教僧伽委員會簽署合作備忘錄，將成立2個中心並開設課程，引進貝葉經製作工藝和迎請佛舍利到台灣，促進漢傳佛教與南傳佛教間的研究交流。

華梵大學發布新聞稿，國際佛教組織「一佛一世界」

（One Buddha One World）秘書長阿努魯達（Mugunuwela Anuruddha）率斯里蘭卡訪問團一行5人，昨天（7日）到華梵大學參與「國際佛教文化交流論壇」，受到師生熱烈歡迎。

阿努魯達同時身為斯里蘭卡全國佛教僧伽委員會秘書長，代表與華梵大學簽署合作備忘錄（MOU），合作成立「心靈與知覺科學研究中心」及「佛典翻譯中心」。

阿努魯達指出，台灣與斯里蘭卡的人口、面積相當，雖然文化不同，但人民都有一顆善良的心。這次訪台不僅見到台灣佛教界的深厚能量，更深刻感受華梵大學長期致力於人文、藝術、科技與佛法的融合教育，是推動國際佛教學術合作最理想的平台。

華梵大學校長李天任表示，華梵是全台第一所以佛教文化為底蘊的綜合型大學，設有全球唯一的佛教藝術科系。「心靈與知覺科學研究中心」將推動正念、禪修覺性的幸福學研究，初步規劃先開設非學分工作坊，未來再進一步發展學分學程；「佛典翻譯中心」則會以多種語文將漢傳大乘佛典流通到南傳佛教體系，促進研究交流。

此外，斯里蘭卡寺院以棕櫚葉刻寫佛教經典製成「貝葉經」，成為南傳佛教最具代表性的經典載體，華梵大學也與「一佛一世界」達成共識，將導入貝葉經的製作工藝與典藏，並從斯里蘭卡迎請佛舍利供奉，打造華梵成為南傳佛教的台灣合作基地。

「一佛一世界」共同發起人、台灣廣修禪寺住持大慧法師表示，「一佛一世界」去年6月在斯里蘭卡成立，有23國僧侶代表參與，許多都是「國家隊」的代表，期盼促成漢傳、藏傳與南傳三大佛教的團結。感謝華梵大學願意促成此次交流，共同推動佛法弘揚全世界。