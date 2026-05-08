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金大辦療癒生態瓶工作坊 學生打造「瓶中森林」紓解課業壓力

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門大學昨舉辦「療癒手作工作坊－紓壓手作植栽生態瓶」活動，吸引不少學生參與，學生報名踴躍，學生利用玻璃標本瓶親手打造專屬綠意世界。圖／金大提供
金門大學昨舉辦「療癒手作工作坊－紓壓手作植栽生態瓶」活動，吸引不少學生參與，學生報名踴躍，學生利用玻璃標本瓶親手打造專屬綠意世界。圖／金大提供

為紓解學生課業與生活壓力，國立金門大學學務處軍訓室與健康身心中心昨舉辦「療癒手作工作坊－紓壓手作植栽生態瓶」活動，吸引不少學生參與，在講師帶領下，學生利用玻璃標本瓶親手打造專屬綠意世界，透過與植物互動及手作過程，感受慢下腳步的療癒時光。

此次工作坊以「紓壓療癒」為主題，從生態瓶基本概念、植物挑選，到造景與層次堆疊技巧，皆由專業講師一步步引導；多數學生都是首次接觸生態瓶製作，現場運用砂石、苔蘚、多肉植物與裝飾素材，打造出各具特色的微型生態系統。

活動過程中，學生們專注投入創作，不時彼此交流設計靈感與生活點滴，現場氣氛輕鬆溫馨。有學生表示，平時課業繁忙，難得有機會靜下心來接觸植物，在手作過程中不僅感到新鮮有趣，也讓原本緊繃的情緒逐漸放鬆，重新找回內心平靜。

金大校長陳建民表示，學校未來將持續規劃多元療癒型活動，結合藝術與自然元素，希望協助學生在繁忙課業之外找到情緒出口，進一步提升生活品質與幸福感。

學務長董燊則指出，「紓壓手作植栽生態瓶」不只是一次DIY體驗，更是一段與自己對話、與自然重新連結的過程。校方未來也會持續推動相關活動，鼓勵學生透過參與不同類型的療癒課程，為校園生活留下溫暖回憶。

金門大學昨舉辦「療癒手作工作坊－紓壓手作植栽生態瓶」活動，吸引不少學生參與，學生開心秀出成果。圖／金大提供
金門大學昨舉辦「療癒手作工作坊－紓壓手作植栽生態瓶」活動，吸引不少學生參與，學生開心秀出成果。圖／金大提供

金門大學學務處軍訓室與健康身心中心昨舉辦「療癒手作工作坊－紓壓手作植栽生態瓶」活動，吸引不少學生參與，在講師帶領下，學生利用玻璃標本瓶親手打造專屬綠意世界。圖／金大提供
金門大學學務處軍訓室與健康身心中心昨舉辦「療癒手作工作坊－紓壓手作植栽生態瓶」活動，吸引不少學生參與，在講師帶領下，學生利用玻璃標本瓶親手打造專屬綠意世界。圖／金大提供

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