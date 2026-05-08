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台大「雙軸整合式」全英語授課教師工作坊 獲教育部認證

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
國立台灣大學EMI教學資源中心推動「EMI Plus 教師增能工作坊」，正式通過教育部EMI課程教學增能課程認證。圖／台大提供
國立台灣大學EMI教學資源中心推動「EMI Plus 教師增能工作坊」，正式通過教育部EMI課程教學增能課程認證。圖／台大提供

國立台灣大學EMI（全英語授課）教學資源中心推動「EMI Plus 教師增能工作坊」正式通過教育部「EMI 課程教學增能課程認證」，認證肯定EMI Plus工作坊課程品質，也象徵台大將長期累積的有效教學法，發展為可供全國大專校院教師參與、實作與延伸應用的專業培訓模式。

台大表示，EMI Plus工作坊最大的特色，在於結合ISW（Instructional Skills Workshop）國際教學培訓架構與EMI課室實務需求，形成「ISW × EMI」雙軸整合教師增能課程。

工作坊以教師真實課室問題為出發點，台大表示，從學習困境、教師授課挑戰與台灣高教現場需求中，歸納出可實際操作的EMI教學策略。課程建制由跨院系教師共同參與，並搭配ISW課程規劃，團隊能將不同學科領域中的英語授課經驗，轉化為可共享、延伸、演練的內容。

台大也表示，工作坊提供為期5天、共36小時的訓練課程，參訓教師學習BOPPPS教學架構、EMI課室語言鷹架、互動式教學與數位工具應用，還需進行3次微型教學演練。每次演練後，教學者會在具ISW國際認證的帶領員引導下，接受同儕提供的回饋，並調整下一次教學設計。最後，教師將整合培訓成果進行20分鐘教學演示，以銜接真實EMI課室應用。

台大說，參訓教師來自不同學校、學科領域，具備不同教學年資與EMI經驗，能從不同學習者視角提供觀察與建議，協助教學演練的教師能理解學習者在課堂中可能面臨的語言負荷、參與障礙與學科理解上的需求。完成工作坊的教師，可獲得由教育部、台灣評鑑協會及台大三方具名的結訓證明外，也可取得ISW國際證書，提升教師專業能見度。

未來，台大EMI教學資源中心將持續以EMI Plus工作坊為基礎，推動結訓教師參與同儕觀課、多元增能課程與跨校交流，並邀請結訓教師回到培訓場域分享實務經驗。

台大 英語 教育部

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