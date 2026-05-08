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蘋果WWDC26學生挑戰賽 海大梁祐嘉吉他APP獲獎

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
國立台灣海洋大學資訊工程學系四年級學生梁祐嘉，為吉他手設計的數位效果器App，獲蘋果WWDC 2026 Swift學生挑戰賽獎項。圖／國立台灣海洋大學提供
國立台灣海洋大學資訊工程學系四年級學生梁祐嘉，為吉他手設計的數位效果器App，獲蘋果WWDC 2026 Swift學生挑戰賽獎項。圖／國立台灣海洋大學提供

國立台灣海洋大學資訊工程學系四年級學生梁祐嘉憑藉專為吉他手設計的數位效果器App，日前獲蘋果WWDC 2026 Swift學生挑戰賽獎項，全球選出350位得主，今年台灣僅有8位得主。該作品不僅能替代高價的實體效果器，更結合AI助手與自然語言指令，大幅降低音樂學習與音色調整的門檻。

Swift學生挑戰賽是蘋果為年輕開發者提供的舞台，每年由全球選出350位得主。他們必須要使用Swift / SwiftUI在Swift Playgrounds或Xcode 獨立製作出一款能在3分鐘內體驗的App，評審會觀察這些學生的開發創意、技術能力、App 的使用體驗以及社會影響力。

海大表示，核心特色在於僅運用蘋果原生框架開發，程式壓縮後不到2MB，卻具備極高的實用性與專業度。使用者只需將聲卡接上電腦或iPad，透過APP就能讓原始吉他聲獲得11種主流效果器的音色變化，並提供類似EQ等化器的功能來修飾高中低頻。該軟體更支援效果器鏈概念，足以實際應用於音樂表演中，讓預算有限的音樂愛好者無需購買昂貴的實體設備，也能自由探索音效搭配。

在技術亮點部分，梁祐嘉結合裝置端大型語言模型並加入AI助手，讓初學者能透過自然語言下達指令來調整音色參數，AI亦具備即時辨識和弦的功能，協助樂手在練習時掌握旋律或是作為調音使用。

梁祐嘉說，他在開發過程中，為了避開開源軟體的使用限制，深入研究蘋果原生框架的功能，在開發初期也有善用AI工具生成架構與除錯，雖然能大幅提升效率，但在處理高資訊量的複雜問題時，仍需仰賴人工撰寫程式碼解決。

梁祐嘉表示，感謝海大資工系提供的教學資源，尤其是兼任講師潘世穎開設的「iOS應用程式開發入門」課程，能夠打下扎實的基礎。他並鼓勵學弟妹積極參與國際競賽，除可以測試自己的實力、賺取開發經驗，也開拓視野。

國立台灣海洋大學資訊工程學系四年級學生梁祐嘉，為吉他手設計的數位效果器App，獲蘋果WWDC 2026 Swift學生挑戰賽獎項。圖／國立台灣海洋大學提供
國立台灣海洋大學資訊工程學系四年級學生梁祐嘉，為吉他手設計的數位效果器App，獲蘋果WWDC 2026 Swift學生挑戰賽獎項。圖／國立台灣海洋大學提供

iPad 海大 蘋果

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