碩生學習亂象多…頂大博士生怒轟「乾脆讓AI讀」 網笑：學長抱歉會請AI改進

在科技飛速發展的時代，生成式AI工具已成為學生不可或缺的輔助，然而，過度依賴也引發對學術品質的疑慮。近期一位頂大博士生發文怨嘆，自己指導的碩士生過於仰賴AI，導致「細節一問三不知，甚至一本正經地胡說八道」。這類學習亂象令他感到心寒，忍不住諷刺：「乾脆休學讓AI讀好了」。貼文一出隨即引發熱議，有網友認為原PO的觀念過於傳統、不懂變通；但也有不少人直言，使用 AI本身並非原罪，「問題在讓AI代筆後，卻對內容全然不知」。

近日一位台大博士生在社群平台Dcard發文抱怨，表示自己指導的幾位碩士生，從審讀論文、寫報告到撰寫程式碼全都依賴AI，讓他直言這樣的現況「令人堪憂」。原PO指出，雖然碩士生交上來的報告格式看起來工整標準，但內容缺乏實質價值，一旦深入追問「為什麼要這樣設計」，對方往往一問三不知；「程式方面更是一言難盡」，原PO提到，不少學弟妹會使用AI輔助寫code，卻連基本的親自批閱與檢查都省略，一旦程式報錯，只會一味地將錯誤回饋給AI修改，結果導致簡單的邏輯越搞越混亂，「我稍微看了一下真的吐血，架構、設計完全是一塌糊塗。」種種亂象讓他忍不住諷刺：「乾脆休學讓AI讀碩士好了」。

貼文曝光後，引起大批網友湧入分享看法，有人以幽默化解尷尬，搞笑回覆：「學長抱歉，我會請AI改進」、「抱歉真的無法想像沒有AI怎麼寫論文」；也有部分網友認為原PO的思維過於傳統，直言：「現在頂尖的專業軟體工程師都用AI，如果你沒想一直留在學校拿老東西跟學生炫燿就趕快跟上」、「知識早就貶值了，遇到問題你問AI講得比較準，還不用被教授用鼻孔看，（對方）不知所云還找不到人」。

然而，不少支持原PO的聲音則指出，重點不在於「禁止使用」，而是「如何使用」。有網友語重心長表示：「不要再偷換概念了，用AI提升效率，跟什麼都不懂全部交給AI做，根本是兩回事」、「我只用AI幫我精修10%的內容，90%還是用腦產出。工作沒問題，是使用工具的人有問題」。更有留言分析，若使用者不讀程式碼、不求甚解，「用AI的前提是你要知道自己在幹嘛，什麼都不懂就讓AI改，真的是非常不負責任」。

面對學術界對AI依賴程度的擔憂，事實上，針對大專院校學生使用生成式AI的現況，《udn文教》曾蒐集逾150份問卷進行專題調查，結果卻顯示，大學生使用AI時，呈現「輔助大於取代」的特徵。

該數據指出，學生最主要的用途是「蒐集資料（約75%）」，其次則是「潤飾或改寫文章（68%）」，此外也常被用於擬定大綱或整理筆記。這顯示出大學生多半將其視為校對、省時或延伸學習的工具，而非完全取代思考。這份調查結果與前述博士生所觀察到的「全盤依賴」現象呈現對比，也反映出在AI浪潮下，學生使用習慣的個案仍有差異。