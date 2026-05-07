超狂紀錄！離開體操10年再回歸！台東大學曾文駿全大運狂掃7獎牌

115年全國大專校院運動會在國立中央大學舉行，台東大學代表隊在體操、柔道、游泳等項目表現亮眼，共勇奪4金2銀9銅。其中，離開體操近10年的24歲選手曾文駿，復出首年便一口氣拿下3金1銀3銅、共7面獎牌，成為本屆全大運最受矚目的焦點之一。

曾文駿目前就讀東大文化資源與休閒產業學系夜間部一年級，畢業於台坂國小、賓茂國中等體操名校。這屆全大運一般男生組競技體操賽事中，他以黑馬之姿橫掃頒獎台，勇奪個人全能、吊環及鞍馬金牌，單槓摘銀，並於地板、雙槓及跳馬奪銅，參賽7項全部站上頒獎台，表現驚艷。

不過，這份榮耀背後，其實藏著一段跌跌撞撞的追夢故事。曾文駿小時候因參加育樂營接觸體操，因為覺得「體操很帥」而踏入訓練，但年少時高壓的訓練方式，讓他逐漸失去熱情，國中便毅然離開體操場。之後他服兵役、在便利商店工作，也接觸攝影與健身，自嘲是「體操逃亡選手」，一度以為人生不會再回到體操。

直到多年後，重新思考人生方向，他選擇回到校園，進入東大就讀。因緣際會下，看到學校設有體操隊，加上再度遇見兒時便認識的教練陳智郁，才讓他重新燃起對體操的熱情。

「多年了，我終於準備好了。」曾文駿在個人臉書寫下對已故恩師董恆毅的思念。他透露，董教練生前常鼓勵他「吃得苦中苦，方為人上人」，這句話多年來始終深植心中，也成為他重新站上賽場的重要力量。

相隔近10年重返正式訓練，曾文駿坦言並不容易，不僅體力要重新調整，身上也仍有舊傷，目前每週僅能維持約3天訓練，專注規定動作與基本功穩定性。他也透露，賽前兩天其實緊張到睡不好，但隨著比賽進行，熟悉的感覺慢慢回來。

其中最讓他懊惱的，是自己最擅長的地板項目，因少做一個動作錯失金牌。不過，復出首年就奪下7面獎牌，仍讓他靦腆笑說「這成績有點超乎我的想像」。

而這段復出旅程背後，陳智郁更扮演關鍵角色。兩人平時像朋友，比賽時則默契十足。尤其吊環項目中，教練穩穩扶著曾文駿雙腳協助上環，成為他最大的定心丸。陳智郁也始終提醒他「體操選手的安全，是至高無上的守則；成績，只要發揮平常實力就好」。

校方表示，每一面獎牌背後，都是選手與教練長時間訓練與堅持累積而成。無論是曾文駿跨越10年重新回到體操場，還是其他選手日復一日的努力，都展現出東大不服輸的精神與對夢想的執著。

離開體操近10年的國立台東大學24歲選手曾文駿，復出首年便一口氣拿下3金1銀3銅、共7面獎牌，成為本屆全大運最受矚目的焦點之一。圖／台東大學提供