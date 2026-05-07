留住偏鄉老師 國北教大攜手TFT推「教學實作導向」學士後學分班

因應偏鄉師資不足與教師流動問題，教育部近年擴大偏鄉教師保險、租屋及交通補助，並推動多元師培制度。114學年偏鄉學士後教育學分班採混成修課模式，115學年則由國立台北教育大學、為台灣而教教育基金會與美國知名師培機構Relay教育研究所（Relay Graduate School of Education）合作，引進「教學實作導向」師培模式。三方今天簽署MOU，將於115學年度試辦全台首屆「偏鄉在職學士後教育學分班」。

國北教大115學年全台首個「教學實作導向師資培育偏遠地區學校學士後教育學分班」預計5月底開放報名，強調「教學即工作，進修即成長」的在職浸潤，教學採線上與實體「混成式修課」，授課時間規畫於周末及寒暑假。預計招收48名與3名原住民外加名額的學士以上學位，於偏遠地區國民小學（含特殊教育班）實際服務累計滿10學期的現職偏鄉代理教師，或於同縣市偏遠小學服務累計滿6學期的現職偏鄉代理教師。

為台灣而教表示，由於偏鄉學士後教育學分班所招收的師培生皆為已經在偏鄉任教的代理教師，因此教學實作導向師資培育強調「實作導向」的培育歷程，讓學員在修習學分期間，不需中止在偏鄉的教學工作，反而可以透過「做中學」的模式讓學員於修讀師培學程期間全程投身於教育現場，並落實理論與教學實務的深度整合。

為台灣而教執行長施惠文說，此課程最大特色在於導入「教學教練」陪伴機制，預計每學期安排教練3至4次入班觀課；除實際觀課外，也包含課前課程設計討論與課後回饋，協助教師檢視課程設計與實際教學落差，並提出具體調整方向，其餘理論課程則以線上授課為主，以降低偏鄉教師往返大學進修的交通與時間成本。教學教練則由國北教大甄選聘任，須具備合格教師證且有5年以上教學經驗，熟悉教育現場實務。

施惠文說，這套模式參考美國已發展10餘年的教學教練制度，台灣則是首次引入師培系統，希望讓原本多在實習階段進行的實作回饋，提前於修課期間就開始進行，培養教師快速修正、自我調整的能力。

國北教大校長陳慶和表示，在職師資培育計畫是一套更貼近教學現場、能支持教師持續專業成長的培育模式。這個計畫的核心，在於發展以「教學實作」為主軸的師資培育架構，結合 Relay教育研究所的理論方法與國北教大長期累積的在地實務經驗，並透過在地實踐、教學教練陪伴與混成式學習設計，使教師在真實教學情境中持續學習與精進，強化專業成長的連續性。

陳慶和說，本次三方共同簽訂合作備忘錄（MOU），正式啟動跨機構合作，建立「大學與民間協同」的師資培育夥伴關係，將整合學術專業與第一線教育實務，推動可回應偏鄉現場需求、具長期推廣可能性的師培模式，協助願意留任偏鄉的教師獲得穩定專業支持。

教育部政務次長張廖萬堅表示，自2017、2018年《偏鄉教育條例》立法以來，政府持續關注偏鄉師資問題，並透過多元管道提升教師投入與專業能力。近年民間如為台灣而教教育基金會投入偏鄉師培，與傳統修習教育學分模式不同；由於偏鄉教師常面臨進修與教學衝突，教育部持續推動學分班制度改善進修便利性，但仍有侷限。

張廖萬堅對於「教學實作導向」師培模式持樂觀看法，認為有助強化偏鄉師資培育，並因應偏鄉教學情境較為複雜的需求。國北教大與為台灣而教早已試行相關模式，本次將擴大推動，預計今年有13校、17班參與。教育部期望持續與民間合作，透過實作導向培育偏鄉教師並提升留任率，若成效良好，不排除進一步擴大資源支持。

「教學實作導向師資培育」在教育部的見證下，國北教大校長陳慶和（前右）、TFT 為台灣而教董事長林妍希（前右二）及 Relay GSE 美國教育研究所師資培育副教務長Rebecca Good（前左三）博士，三方正式簽署合作備忘錄，教育部次長張廖萬堅（前左二）出席。記者曾學仁／攝影