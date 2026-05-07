國北教大與TFT合作在職師資培育 為偏鄉學校留才
偏鄉教師流動率高，國立台北教育大學和非營利組織TFT（為台灣而教）合作，5月開始招收台灣第一個「教學實作導向」的學士後教育學分班，協助偏鄉留才。
國北教大、TFT和美國師培機構Relay教育研究所3方今天在台北簽署合作備忘錄，並舉辦記者會，正式宣告於115學年度試辦「教學實作導向師資培育偏遠地區學校學士後教育學分班」，與國際趨勢接軌，以在職學分班的方式，提升教師文化敏感度與包容適應力，將學術理論轉化為教學實踐。
上述學分班招生目標是已在偏鄉任教的代理教師，不用中止教學工作，而是採用線上與實體的混成方式，在週末及寒暑假修課。每名學員都會安排一名教練，協助在教學現場完成理論實踐和回饋。
TFT執行長施惠文表示，許多教師獨自一人進入偏鄉，在沒有足夠支持的情況下，進修非常辛苦。國際趨勢是淡化職前訓練與在職訓練的界線，學士後專班透過教學實作導向的模式，協助偏鄉老師面對複雜挑戰時，更快速地把學到的知識轉化為教學實力，進而累積成功經驗，穩定扎根偏鄉。
國北教大校長陳慶和期盼透過這次的3方合作，建立大學與民間協同夥伴關係，整合學術專業與第一線教育實務能量，回應偏鄉需求，讓願意留在偏鄉的教師，持續獲得穩定、有效的專業支持。他並希望這次的創新實踐，能成為台灣師培典範。
「教學實作導向師資培育偏遠地區學校學士後教育學分班」預計招收48名，另有3名原住民外加名額，招生條件可參考國北教大及TFT官網。
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