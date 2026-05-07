中山大學交通安全週 大型車進校園體驗視野死角

國立中山大學舉辦交通安全週活動，將大型車開進校園，讓師生坐上駕駛座體驗視野死角與內輪差風險。校方表示，盼透過換位思考與互動體驗，提升交通安全意識與防禦駕駛觀念。

中山大學今天發布新聞稿指出，活動現場吸引不少學生參與，許多人坐進大型車駕駛座後，驚訝發現部分區域完全無法看見，直呼「原來真的有視線死角」。

校方表示，交通安全週安排大型車視野死角體驗、機車免費健檢、安全宣導講座，以及酒醉眼鏡與酒測器體驗等活動。其中，大型車視野死角體驗最受矚目，透過現場解說與互動方式，讓師生了解大型車轉彎時的內輪差效應及潛在危險。

中山大學總務處指出，大型車因車體龐大，前後左右都存在視野死角，其他車輛不宜過度靠近。由於大型車軸距較長，轉彎時前後輪行駛軌跡不同，形成所謂「內輪差」，車身越長，內輪差幅度越大，機車若停留在車側，容易進入駕駛視線盲區。

校方提醒，大型車行駛時會產生側向吸力，若機車或行人距離過近，恐有被捲入輪胎下的風險。此外，大型車因重量較大，煞車距離與反應時間較長，難以短時間內完全煞停；輪胎胎壓也較高，一旦爆胎，衝擊力不容小覷，呼籲機車騎士停等紅燈時，避免靠近大型車輪胎周邊。

活動除安全體驗外，校方也安排機車免費健檢服務，提供煞車調整、胎壓與胎紋檢測等項目，並舉辦「四防齊心、校園安心」安全講座，透過實際案例分析，加強學生風險辨識能力。