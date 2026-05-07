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諾貝爾獎得主法蘭克台大開講 解密抗疫功臣「低溫電子顯微鏡」應用

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
諾貝爾化學獎得主喬渥金・法蘭克，日前以「低溫電子顯微鏡技術：分子醫學和藥物設計的新基礎」為題，在國立台灣大學發表演說。圖／台大提供
諾貝爾化學獎得主喬渥金・法蘭克，日前以「低溫電子顯微鏡技術：分子醫學和藥物設計的新基礎」為題，在國立台灣大學發表演說。圖／台大提供

諾貝爾化學獎得主喬渥金・法蘭克（Joachim Frank） ，日前以「低溫電子顯微鏡技術：分子醫學和藥物設計的新基礎」為題，在國立台灣大學發表演說。法蘭克表示，低溫電子顯微鏡是當年對抗COVID-19的功臣之一，其展現出X射線無法企及的速度，讓科學家在極短時間內觀測到「刺突蛋白」（Spike Protein）結構，對疫苗開發、中和抗體篩選有著決定性作用。

低溫電子顯微鏡技術已從基礎研究走向第一線，成為對抗癌症、心臟病及COVID-19的關鍵武器。法蘭克說，現代醫學的本質是分子醫學，早期的結構生物學多在體外（in vitro）將分子分離，透過研究其結構設計藥物。然而，生命並非靜止，細胞內的分子如同精密的「分子機器」，在動態中執行各項生理功能，若要理解複雜的分子運作，科學家需要能捕捉每一幀動態的強大工具。

結構生物學發展的初期，X射線晶體學（X-ray Crystallography）是主流技術，但傳統技術仍受限於分子必須結晶的挑戰。法蘭克在加州理工學院的噴射推進實驗室（JPL）受到啟發，開發出低溫電子顯微鏡中的關鍵影像處理技術「Spider」，能將電子顯微鏡捕捉到數千張雜亂、二維的蛋白質投影影像，透過計算與重組，還原成三維空間模型。

法蘭克說，低溫電子顯微鏡技術使研究人員得以在幾近自然生理狀態下，直接觀察蛋白質動態變化，為核糖體運作機制、病毒感染路徑及藥物靶點設計等領域提供前所未有的視覺證據，至今已成為現代藥物開發與生命科學研究中不可或缺的導航儀。

法蘭克也說，300 KV高階電子顯微鏡的問世，使解析度跨越至原子層級，徹底改變科學家的實驗範式。當代技術發展已能透過低溫電子顯微鏡觀察到核糖體的動態，將研究版圖拓展至傳統晶體學無法觸及的生物分子動力學領域。

法蘭克也說明低溫電子顯微鏡在當前醫學挑戰中的應用潛力，藉由這項技術，科學家能清晰觀察小分子藥物與癌症蛋白靶點的結合方式，也能解析心肌細胞中離子通道的動態構象，為心血管疾病的治療提供結構性的解方。

法蘭克現任教於美國哥倫比亞大學，同時為美國國家科學院、美國藝術與科學院院士，他與雅克・杜巴謝 （Jacques Dubochet）和理察·韓德森（Richard Henderson）共同獲得2017年諾貝爾化學獎，本次接受「台灣橋樑計畫」邀請來台。該計畫由中研院、台大等國內12所學研機構，於7個月內邀請31位諾貝爾獎得主來台舉行演講與學術交流。

諾貝爾 COVID-19 台大

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