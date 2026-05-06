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抓包AI代筆！成大全校信驚見「幫我縮減內容」 眾人笑瘋：Email不能收回啊

聯合新聞網／ 綜合報導
AI工具示意圖。圖／AI生成
AI工具示意圖。圖／AI生成

生成式AI工具已成現代職場的救星，但「複製貼上」前千萬要記得檢查！近日，社群論壇上多人瘋傳一起國立成功大學的「放送事故」。一名成大行政人員在發送「全校信」時，疑似使用AI輔助修改信件，卻忘記刪除自己下達的「AI指令」，直接將內部對話連同正式信件寄給全校師生，爆笑烏龍引發數萬網友朝聖。

綜合DcardThreads學生們分享的截圖，這封信件由成大「FinTech商創研究中心」發出，主要是邀請全校師生參與「成功永續金質獎」頒獎典禮。信件前半段的官方用語相當通順得體，詳述了永續發展與國家政策等內容。然而，信件的最末段卻突然畫風一轉，出現一段大白話「這段文字現在是給學校師生看的全校信，我現在要發信給南部的上市櫃公司，幫我修正一下信件的內容，並且縮減一下內容不要這麼冗長。」

這段原本應該留在AI工具聊天室裡的指令，就這樣毫無防備地發送給了全校。貼文一出立刻引爆熱議，Threads上學生笑稱「放在這，提醒自己要記得刪AI指令」，也有人說「X，是Email甚至不能收回」、「而且對象甚至是全校師生，整個沒救」、「還好他對AI很禮貌也沒有說一些亂七八糟的」。

後續也有成大學生在留言區回報進度，表示該單位發現出包後，「他就這樣水靈靈地刪掉最後一段重發了」、「笑死，請以此信為主」，同時也有人吐槽「沒認真看過竟然錯過這麼好笑的東西」、「竟然真的有人會把學校的信看完啊」，甚至忍不住抱怨「不然你以為他們為什麼一天會發快要10封信」。

這起引發熱烈迴響的校園迷因，無疑是最佳的職場警世鐘，善用AI寫信確實能大幅提升行政效率，但在按下發送鍵之前，絕對要睜大眼睛做好最後的人工校對，以免不小心把AI咒語公諸於世。

成大 AI 成功大學 Dcard Threads

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