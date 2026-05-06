台大外文畢業年薪僅50萬？他崩潰喊「被嫌沒經歷」 網揪1細節疑造假

科技業的高薪待遇經常成為網路發燒話題，但也讓不少非理工科系的上班族感到焦慮。近日，一名自稱畢業於台大外文系的31歲男網友發文大吐苦水，透露自己出社會後起薪僅3萬5000元，如今月薪也只有3萬8000元，年薪勉強湊滿50萬元。殘酷的薪資現況讓他不禁感嘆，「是不是在台灣一定要科技業薪水才會被看得起？」貼文一出，立刻引發熱議。

這名網友在Dcard發文表示，自己今年31歲，擁有台大外文系的學歷，也有多益金色證書的語言能力證明。然而，他在求職路上卻屢屢碰壁，許多公司都以「沒有相關經歷」為由將他刷掉。目前他的月薪僅3萬8000元，讓他感到相當挫折。

原PO坦言，看到網路上有人月薪6萬元還被網友嫌低，對比自己連4萬都不到，內心受到極大打擊。加上目前單身，讓他不禁懷疑人生，感嘆學生時期以為考上頂尖大學很厲害，出社會才發現自己其實缺乏職場競爭優勢，求職之路反而不如許多擁有一技之長的技職生順遂。

貼文曝光後，許多網友點出文科生在職場上的殘酷現實，直言「只有語言能力，可取代性太高了」、「重點是除了英文以外，你還有什麼專業技能」。不少過來人熱心給予建議，鼓勵他跨領域發展，「建議可以往科技業的採購、人資或國外業務等單位嘗試」、「我朋友冷門外語系畢業，後來去考公股銀行，第三年年薪就破百萬了」。

另外，也有人分享自身經歷勉勵原PO，這名網友表示曾在飯店業就職，年薪甚至只有36萬，「後來轉行年薪直接翻了4倍，千萬不要放棄嘗試其他機會。」

不過，留言區也有不少網友對原PO的「台大外文」身分提出質疑，有人一針見血地指出「不相信有台大外文畢業的，還會特地把『多益金色證書』拿出來提」，他直言現在一堆高中畢業生都握有多益金色證書，懷疑原PO根本是造假博眼球。

此外，許多網友也分享身邊頂大文科生的真實薪資，打臉原PO的說法，「我職場前輩就是台大外文，年薪至少400萬」、「我非頂大的日文系都領破百了」、「台大外文系是全台灣最頂尖的外語人才，就算不走科技業，薪水也不太可能低於四萬」，質疑這篇匿名貼文的真實性。