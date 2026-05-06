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吊車大王胡漢龑文大開講 「花布美學」喻做事如穿衣要有個人風格

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
「吊車大王」胡漢龑（中）鼓勵學生踴躍提問、勇於展現自我。圖／文大提供
「吊車大王」胡漢龑（中）鼓勵學生踴躍提問、勇於展現自我。圖／文大提供

中國文化大學國際暨外語學院日文系日前邀請吊車大王、啟德機械起重工程董事長胡漢龑到校分享。胡漢龑也從自身的「花布美學」出發，鼓勵學生展現自我、打造品牌風格，並建議學生要培養不可替代的專業技能。

胡漢龑女兒畢業於文化大學，日前胡其以標誌性花布西裝亮相，走進校園，向師生分享如何推動傳統起重產業轉型，並剖析當前青年就業困境，會後由副校長王淑音贈感謝狀。

胡漢龑開場即強調「孝順」的重要性，認為做人處事應以孝道為根本，唯有自愛並敬重父母，方能在社會立足。他指出，企業的成功源自父親胡鵬飛的精神傳承，而自身積極推動公益與美學，正是落實取之社會、用之社會的理念。

談及「花布美學」的發想，胡漢龑也分享，起初在網路上看見外國人穿著花布西裝而深受啟發，進而將花布元素融入個人形象與企業文化，從服裝延伸至吊車設備、跑車乃至居家用品，打造高度辨識的品牌風格。也鼓勵學生，勇於展現自我特色，強調「穿衣如做人做事，要有自己的風格」，這份自信與創新，正是企業脫穎而出的關鍵。

胡漢龑也談到，部分企業對高學歷人才仍存疑慮，擔心薪資期待過高或穩定性不足。他以自身觀察指出，與其盲目追求學歷，不如培養具不可替代性的專業技能。他特別提到，吊車操作員為市場高度稀缺的人才，只要願意學習，即具備優渥薪資與穩定發展機會，起重產業的優勢，包括月薪在4至15萬間、企業長年穩定經營且不裁員，鼓勵年輕人勇於投入傳統產業中的高技術職缺。

此外，胡漢龑也以參與花蓮救災與捐贈消防車的經驗為例，強調公益不分貧富與年齡，每個人都能透過自身能力發揮影響力，勉勵學生從日常做起，「只要把事情做好、做對，就在改變社會」，期盼青年以實際行動帶動正向循環。

文化大學 董事長 胡漢龑

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