東吳攜美雷鳥管理學院合作雙聯學位 育數據人才
東吳大學巨量資料管理學院與美國亞利桑那州立大學雷鳥全球管理學院啟動雙聯學位合作，將打造跨領域、跨國界學習的機會，攜手培育具備全球競爭力與數據素養的人才。
東吳大學今天發布新聞稿指出，東吳大學與美國亞利桑那州立大學雷鳥全球管理學院自2007年起展開合作，最初由商學院國際商管學程推動雙聯學位計畫，至今累計37人取得雙聯學位，現任雷鳥全球合作與營運執行總監即為其中一員，目前尚有7名學生於雙聯學位計畫中就讀。
雷鳥全球管理學院代表團近日拜訪東吳大學，雙方舉行交流會議和雙聯學位簽約儀式，並啟動東吳大學巨量資料管理學院與雷鳥全球管理學院的雙聯學位合作，深化長期夥伴關係。
東吳大學校長詹乾隆表示，此次合作象徵「強強聯手」，不僅拓展學生國際移動與跨域學習機會，更回應數位轉型與AI時代的人才需求；未來雙方將持續深化教學、研究與產學連結，攜手培育具備全球競爭力與數據素養的人才。
東吳大學巨量資料管理學院與雷鳥全球管理學院簽署雙聯學位合作協議後，未來將結合雷鳥學院在全球管理教育的領導地位，以及東吳在大數據與人工智慧領域的學術實力，打造跨領域、跨國界學習的機會，提供給東吳學生。
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