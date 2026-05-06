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五位傑出新聞人回文大母校 分享貢獻「三心二意」心法

聚傳媒／ 校園記者劉維新報導
照片為聚傳媒記者拍攝
照片為聚傳媒記者拍攝

「其實，我小時候有點社恐⋯」、「我也是I人！」五位在職媒體人，有四位是I人，依然把新聞工作做的有聲有色。

文化大學新聞系5月5日以「文化新聞——傑出新聞工作者的搖籃」為題，邀請系友何戎(第31屆）坐鎮主持，張若妤(44屆）、黃子鳳(47屆）、張元春(51屆）、羅煜鎧(57屆）出席與談，分享一路上成為新聞人的點滴，與在業界的實戰經驗。

談起立定成為新聞人的志向，學長、學姐各有不同的故事。張若妤自國小三年級，因在電視上看見新聞主播，感覺很漂亮，自此撒下「主播夢」的種子；黃子鳳原欲擔任教職，考大學時成績不理想，卻意外走上新聞人之路，「文大新聞是我人生最棒的轉捩點」。

童年的張元春喜愛與父親辯論，大談宇宙道理，對於事情有屬於自己獨特的觀點，新聞則成為她大展身手的舞台；國中是問題學生的羅煜鎧，時常到輔導室報到，意外讓他有機會翻閱報紙，再加上高中發現自己熱愛寫作，秉持成為「會說完整故事的人」初衷，大學時立下「用文字來工作」的目標。

回憶起在文大新聞系的所學，黃子鳳認為最大收穫是「唸書到實務」的過程；張元春印象深刻，大一、大二時正好發生太陽花學運、雨傘運動，老師要她們實際走入現場，使她體會到記者第一手報導的重要性。羅煜鎧指出，「人脈建立」與「同儕」是他大學受益最多的面向。

然而，學校畢業後踏入業界，不見得起初就能跑到自己屬意的路線。張若妤分享自己經過長達8個月的「在家記者」，終於迎來首次外出採訪社會新聞的機會，雖然該路線並不是自己內心排名前面的志願，但機會來了，她沒有放過，經過歷練，也讓她更理解這個社會如何運作。

另一方面，記者追求真相的決心也不該有一絲退讓。縱使現今商業媒體都有屬於各自的特定立場，羅煜鎧以「名聲是自己的」，運用敏銳觀察，追求真相，死守內心對於新聞專業要求那條永不可跨越的紅線。

主跑社會線多年的黃子鳳更表示自己始終懷著記者的使命感，打擊惡勢力，為弱勢發聲。她坦言曾收到恐嚇消息，試圖逼退她不報導，但她沒有害怕。

話題轉到AI對新聞工作的影響，五位系友皆認為AI並不會取代新聞工作，因為採訪與人接觸，需要溫度與真誠。不過，若將AI運用得宜，反而可以提升工作效率，並成為豐富報導的助力。

演講尾聲，張若妤、黃子鳳分別以「環境會影響你，但不該讓環境來定義你」、「走過的路都有它的價值」提醒與勉勵同學；張元春、羅煜鎧說，「想做就去做」，鼓勵同學不害怕嘗試；何戎送給在場同學，「三心（好奇心、同理心、責任心）二意（創意、善意）」，為論壇畫下圓滿句點。

聚傳媒

主播 太陽花學運 文化大學

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