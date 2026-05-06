台師大開放教程學分納入畢業學分 台大：配合政策審慎評估

教育部修正「大學設立師資培育中心辦法」第10、12條，台師大配合辦法修正，正式將教育專業課程納入學士班自由選修學分，原本分開計算的師培學分，將可整合至學士班128畢業學分架構中。對此，同為國立台灣大學系統的台大則表示，此涉及全校性架構與制度規劃，尚待近一步研議，但會配合政府政策方向，審慎評估並持續研議相關作法。

教育部日前修正「大學設立師資培育中心辦法」第10、12條，設有師資培育中心的大學可自訂規則，讓學生將教育專業課程學分，用以抵認通識學分或自由學分。希望減輕學生修課負擔，用以提升學生修讀教程的意願與完成率。

台大師培中心表示，若學生修讀教育學程但後續放棄，學校會讓其已修教育學程學分計入畢業學分內。為提升師資生修課彈性，使學生於完成教育專業課程之餘也能兼顧其他興趣與專業學習，台大已於113年修正規定，如超修教育專業課程學分，得計入畢業學分數內。台大近三年師資生教育學程完成率多維持在五成左右，未見明顯波動。

至於教育學程學分是否納入通識或自由學分，台大則表示，涉及全校整體課程架構與制度規劃，尚待進一步研議。將配合政策方向，審慎評估，並持續研議相關作法。

台大也說明，依近年招生數據，師培報名人數皆高於核定錄取名額，趨勢大致穩定，學生對修習教育學程仍具一定意願與興趣，整體而言，報名情形尚踴躍，且去年報名人數為近五年新高。