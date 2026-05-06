分析國際招生15強大學 大學問：政大、台師大亮眼

大學問網站分析台灣「最具國際化招生量能」的15所大學，除了民眾熟悉的研究型大學外，台師大與政大的人文社科國際化，也長期被外界低估，兩校已建立獨特的國際磁吸力。

大學問網站依據教育部114學年度境外生統計，並以4項條件篩選，包括研究所學位生比例超過30%、外國學位生人數超過200人、僑港澳生超過100人、博士班人數超過30人，4項條件同時符合的大學共有15所。

15強中包含國人熟悉的台灣大學、成功大學、清華大學、陽明交通大學等研究型學府，以及台灣科技大學、台北科技大學等2大技職龍頭。

醫學大學的表現也相當亮眼，包括台北醫學大學、中國醫藥大學、長庚大學都上榜。大學問網站執行長魏佳卉分析，醫學研究領域的國際化，走的是與工程科大完全不同的路，靠臨床研究成果與國際醫學期刊能見度吸引境外生，而非靠學士班人數堆疊。

工程與理工領域以外，台灣師範大學、政治大學同樣擠入15強，顯示台灣人文社科國際化，長期被低估。魏佳卉指出，台師大靠華語教學與教育學研究吸引全球學生，政大則在法政、傳播、東亞研究等領域建立獨特的國際招生磁吸力。

其餘上榜的國立名校包括東華大學、中山大學、中興大學、中央大學等。魏佳卉分析，博士班境外生的規模，才是一所大學國際學術聲譽的真實溫度計。這15所學校之所以能吸引博士層次的境外生，靠的是師資、研究資源與產學合作網絡，不是靠招生補貼或簽證便利。

15強榜單之外，台灣仍有超過100所大學招收境外學位生。但魏佳卉指出，多數以學士班為主力，研究所比例偏低，來源國高度集中於東南亞。面對少子化、東南亞各國高教品質提升與日韓的競爭壓力，純靠學士班補位的招生模式，長期穩定性值得持續關注。