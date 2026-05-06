台師大教育學分納入畢業學分 教團指還有「2關鍵」待改善

國立台灣師範大學今宣布師資培育新制，自本學期起將教育專業課程納入學士班畢業學分計算，改變長期以來外加學分修習制度，校方評估有助減輕修課負擔並提升修習意願與完成率。對於此新制是否提升師培吸引力、改善教師人力不足問題，全國教師工會總聯合會理事長侯俊良說，雖具吸引力，但若未同步改善教師待遇與工作環境，效果仍有限，也應檢視師培課程是否能培養現場教學專業能力，而非僅著重學分多寡。

台師大表示，過去教育學程採外加學分制，中等教育專業課程26學分、國小師資職前教育課程50學分皆須於原有學系課程的外額外修習，導致許多學生課表更為緊湊，修課壓力增加，也可能影響雙主修、跨域學習或其他探索機會，部分學生因此在興趣與負擔之間取捨，甚至延後或放棄進入師資培育體系。

新制實施後，教育專業課程納入學士班128學分畢業架構，學生可在既有選修空間內彈性規畫，減少額外學分負擔，使整體學習安排更一致；對正在考慮修習教育學程的學生而言，制度門檻明顯降低，有助提早規畫職涯方向，也能安心將教師視為未來發展選項之一。

校長宋曜廷表示，此次師資培育制度調整，是台師大回應教育現場需求與學生學習負擔的重要一步。「我們希望讓有志從事教育的學生，不再因制度門檻而卻步，而是能在更友善且彈性的學習環境中，安心規畫未來。」

對於新制上路，身為師培生的台師大學生會長黃莨騰表示，自己修習中等教育專業課程為26學分，屬校訂必修，包含教育基礎與教育方法等內容。過去教育學程須以外加學分修習，總畢業學分高達154學分，負擔相對沉重；現在改納入一般畢業所需的128學分的畢業門檻中，「整體學分數下降，其實壓力差滿多的」。

黃莨騰認為，這項調整可能吸引更多原本沒有明確教職規畫的學生選修教育課程，「不一定是要當老師才來修，反而會有更多人願意試試看」，整體看來是樂見其成。

不過，侯俊良說，減輕學生修課負擔一定會有些吸引力，但要進一步提升師培吸引力，還是需要在教師薪資待遇以及工作環境等，加以提升優化，才能有更具體的改變。此外，師培品質應該精準檢視，師培課程能否培養現場專業教育及教學能力，而非只是學分數的多寡。