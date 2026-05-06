陽明交大仿藍眼淚研發新發光材料 可應用3D影像顯示

陽明交大團隊以馬祖藍眼淚為靈感，開發出無毒性的新發光材料，在壓縮或拉伸時會散發出藍色螢光，未來有望應用於光電顯示器、生醫影像感測、3D影像顯示上。

陽明交通大學今天發布新聞稿指出，馬祖的藍眼淚每年吸引大批遊客造訪，藍眼淚是一種單細胞生物，因海浪拍打刺激體內產生螢光化學反應現象；這個特殊的自然現象也成為陽明交大生物科技系副教授李明家開發新發光材料的靈感來源。

李明家實驗室的研究生在測試新型材料時，意外發現一種透明且軟Q的矽膠，在壓縮或拉伸條件下會散發出藍色螢光，讓團隊立刻聯想到馬祖海邊的藍眼淚。

研究團隊表示，這款材料顛覆傳統發光方式，讓原本不會發光的矽膠，因化學分子彼此吸引聚在一起時綻放出藍光；這種柔軟且可彎曲可調整發光特性的材料，未來有望應用於光電顯示器、生醫影像感測與穿戴式裝置。

這款新材料產生的「螺旋光」也被視為推動下一代3D影像顯示的重要技術，不同於現有3D影像螢幕需搭配3D眼鏡才能呈現立體效果，這種材料可直接發出旋轉光，能讓畫面更立體逼真，也有機會降低耗電，讓裝置更輕薄、視覺體驗更自然。

陽明交大與日本大阪工業大學教師平井智康的團隊共同完成這項創新研究，研究成果已發表於國際學術期刊，為下一代綠色顯示技術與生物感測應用帶來新的可能。