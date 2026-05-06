搶救教師荒！台師大開第一槍 開放教程學分納入畢業學分

聯合報今年初報導，教育部修正「大學設立師資培育中心辦法」第10、12條，放寬教育學分抵認。師培龍頭國立台灣師範大學今天說明，本學期起，正式將教育專業課程納入學士班自由選修學分，原本分開計算的師培學分，將可整合至學士班128畢業學分架構中。

教育部日前修正「大學設立師資培育中心辦法」第10、12條，設有師資培育中心的大學可自訂規則，讓學生將教育專業課程學分，用以抵認通識學分或自由學分。

過去教育學程均採「外加學分制」，如中等教育專業課程26學分、國小師資職前教育課程50學分，學生均須於原有的學系課程外額外修習，常導致學生修課壓力大增。不少學生更因為教育學程學分需延畢半年至一年，若要如期畢業，則勢必修課壓力增加也可能影響雙主修、跨域學習等意願，龐大的學分壓力，可能導致學生放棄進入師培體系。

台師大則說，新制讓教育專業課程將納入學士班自由選修學分，原本分開計算的學位學分和師培學分，師培學分將可整合至128畢業學分架構中，學生可在既有選修空間內彈性規劃修課，減少額外學分壓力。

台師大師資培育學院院長劉宇挺指出，對正在考慮修習教育學程的學生而言，制度門檻已明顯降低，有助提早規劃職涯方向，能安心將教師視為未來發展選項之一。

除學分制度改革外，本次也進一步優化師資培育歷程。台師大說明，學生可自大一修習「台灣教育」課程，認識當今教育議題與教學現場；進入教育學程後，課程將系統性培養教學設計、AI應用、教育決策、多元溝通與協作領導，累積教學實務經驗。學生在校期間亦能更彈性參與教學實踐課程、教學能力檢測、教育議題工作坊及實習準備等活動，提前接觸教育現場，為後續的實習與教師資格檢定做準備。

台師大校長宋曜廷表示，此次師資培育制度調整，是回應教育現場需求與學生學習負擔，希望讓有志從事教育的學生，不再因制度門檻而卻步，而是能在更友善且彈性的學習環境中安心規劃未來。將教育專業課程納入畢業學分，不僅是學分制度的調整，也是人才培育思維的轉變，期盼吸引更多具熱忱與潛力的年輕世代投入教育。