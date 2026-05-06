中國醫藥大學學生會 勇奪教育部「學生會成果展」三項殊榮
中國醫藥大學學生會在校園學生自治、優化各項制度運作成效斐然，在教育部青年發展署舉辦「115年大專校院學生會成果展」脫穎而出，一舉榮獲「卓越獎」、「楷模獎」及「最佳年度特色展現」三項殊榮，展現學生會在制度化運作、特色活動與公共參與上的多元成果；其中全國大學組「楷模獎」僅有2校獲獎，實屬不易。
中國醫藥大學學生會在學生權益、法規建立暨組織運作、年度計畫暨財務制度、選舉制度等四項皆經認證通過者，此外還包含「學生權益」、「法規與組織運作」、「年度計畫與財務制度」及「選舉制度」，象徵其在學生自治制度建構上已具備完整且穩健的基礎，憑藉深耕校園的制度化成果與優異的執行力，榮獲教育部青年發展署「卓越獎」。
「最佳年度特色展現」方面，中國醫藥大學學生會以「青春必修課」為核心主題，規劃一系列貼近學生生命經驗的活動內容，將大學生成長過程中不可避免的人際挑戰、心理轉折與自我認同，轉化為可以被討論、被理解、被學習的公共議題。
校方指出，透過活動設計，引導學生正視自身經歷，並在交流與參與中建立支持系統，讓每位學生在面對這門「必修課」時，不再是獨自修習的孤島，而是在群體中共同學習與成長。
中國醫藥大學學生會長李翊丞表示，此次學生會成果展凝聚全體學生會成員的共同努力，並延續歷屆幹部所奠定的基礎，感謝學生議會於活動規劃時提供具體且建設性的建議，使整體推動更完善，並在與中區各校學生會的交流互動中持續精進與成長。
李翊丞說，未來學生會將持續秉持學生自治精神，深化師生溝通機制，並規劃兼具公共性與創新性的活動，讓學生在多元參與中培養面對挑戰的能力，並進一步提升校園整體的公共討論與參與文化。
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