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中興大學研究：柑橘廢棄物變黃金 具生醫保健潛力

中央社／ 台中5日電
國立中興大學循環經濟研究學院發現，柑橘加工廢棄物中的天然單萜類化合物，細胞實驗顯示可恢復粒線體活力並保護神經細胞。圖／取自中興大學官網
國立中興大學循環經濟研究學院發現，柑橘加工廢棄物中的天然單萜類化合物，細胞實驗顯示可恢復粒線體活力並保護神經細胞。圖／取自中興大學官網

國立中興大學循環經濟研究學院發現，柑橘加工廢棄物中的天然單萜類化合物，細胞實驗顯示可恢復粒線體活力並保護神經細胞，預期未來具有發展生醫保健產品潛力。

中興大學今天發布研究成果新聞稿，柑橘加工後的果皮與果渣等廢棄物，富含天然單萜類化合物γ-terpinene（γ-松油烯），經細胞實驗可顯著提升粒線體能量代謝並修復受損傷的神經細胞。成果4月刊登國際期刊「功能性食品」（Journal of FunctionalFoods）。

此研究由興大循環經濟研究學院院長王升陽指導，成員包含博士徐驀蓉與碩士蔡靜宜。研究首次從「粒線體生物能（bioenergetics）」角度，系統性說明柑橘精油活性成分對神經細胞的保護機制。

徐驀蓉表示，粒線體如同細胞裡的「發電廠」，負責生成ATP（三磷酸腺苷），ATP是細胞內能量傳遞的「能量貨幣」，提供身體運作所需能量，當粒線體功能受損，ATP產生不足，細胞會能量短缺，對能量需求高的神經細胞影響更大，長期可能與神經退化等健康問題有關。

團隊以神經細胞模型，模擬谷胺酸（glutamate）誘發神經損傷，發現γ-terpinene具有多重關鍵作用，包含恢復粒線體功能、提升ATP能量產生，讓細胞重新「充電」，並降低氧化壓力與細胞受損，同時促進多巴胺與正腎上腺素的生成，整體達到修復能量代謝、保護神經細胞的效果。

王升陽指出，團隊透過柑橘果皮廢渣精油萃取與活性分析，實踐「低值廢棄物轉化為高值生物活性材料」的循環經濟理念，可望應用於功能性食品與營養補充品、神經退化疾病預防、農業副產物高值化技術、森林療癒與天然精油，及精準健康農業與低碳生產體系等領域。

中興大學 廢棄物 柑橘

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