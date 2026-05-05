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淡江大學USR攜手福容飯店 滬尾宴1002慶母親節

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
透過將歷史故事融入餐桌文化，不僅讓民眾在用餐中感受溫馨，也能重新認識地方歷史的深層價值。圖／紅樹林有線電視提供
透過將歷史故事融入餐桌文化，不僅讓民眾在用餐中感受溫馨，也能重新認識地方歷史的深層價值。圖／紅樹林有線電視提供

淡江大學推動USR計畫，將歷史文化結合餐飲並串連母親節，打造在地歷史與觀光，淡江大學攜手淡水福容大飯店，推出結合歷史敘事與創意料理主題餐宴「滬尾宴1002」，透過飲食文化重新詮釋在地記憶，為母親節聚餐增添深刻意涵。

活動現場透過淡江大學學生穿上古裝服穿越到1884年，重現清法戰爭當中的滬尾之役沉浸式話劇演出，淡江大學歷史系教授李其霖表示，這次為淡江大學歷史學系USR計畫「走進淡水、面向國際」的重要一環，淡江大橋將正式開通，不僅為淡水交通帶來嶄新里程碑，然而橋下水域，正是142年前清軍埋設水雷、防禦外敵的歷史現場。透過這次餐宴，希望讓民眾在現代建設之下，看見被忽略的歷史記憶，並以更貼近生活的方式傳承文化，也吸引年輕世代參與與理解。

淡水福容飯店總經理陳柏宏表示，這次活動以清法戰爭滬尾之役為主軸，結合歷史與美食呈現。餐宴共規劃十道主題料理，包括「四艦連發」、「天降火雨」、「運籌帷幄」、「煙霧瀰漫」、「佛光萬丈」、「洋行傳聲」、「十面埋伏」、「鑿船投石」、「一飛衝天」及「聖旨駕到」，依序呈現1884年10月2日戰事爆發前的防務整備，到10月8日成功擊退法軍的歷史脈絡，完整鋪陳淡水戰役的重要場景，並搭配專業「說菜秀」，逐道解析料理設計理念，將戰爭意象轉化為味覺體驗，此外母親節象徵親情與守護，與滬尾之役所蘊含的家園守護精神相互呼應，透過將歷史故事融入餐桌文化，不僅讓民眾在用餐中感受溫馨，也能重新認識地方歷史的深層價值。

隨著淡江大橋通車，淡水觀光正式邁入「雙地標時代」，新興地標與既有景觀相互輝映，打造嶄新天際線。「最美飯店 × 國家級建設」的雙重吸引力，不僅提升整體景觀層次，也讓旅遊動線更加完整，從白天串聯八里與淡水景點，到夜晚欣賞夕陽與橋體燈光交織的海景，全面強化區域觀光競爭力。

透過「滬尾宴1002」的創新呈現，主辦單位成功將歷史、文化與觀光資源整合，不僅讓一段深具意義的歷史被重新看見，也為淡水注入嶄新的文化觀光亮點。

淡江大學 淡水 淡江大橋 母親節

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