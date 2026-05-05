快訊

直球對決！「老鼠之亂」成認知戰？蔣萬安率9首長提精進對策

伊媒爆「美軍誤擊民船釀5死」！伊朗國會議長：美國違反停火

隨團出國考察猝逝英國旅館內 彰化芳苑農會總幹事洪翊桓享年46歲

聽新聞
0:00 / 0:00

政大獲保育共生地認證！X學院推「冒險體驗課」 帶學生走進山林學習

聯合報／ 記者柯美儀／台北即時報導
政大今宣布，X實驗學院將於115學年第1學期推出綠色照顧與生態倫理微課程。記者柯美儀／攝影。
政大今宣布，X實驗學院將於115學年第1學期推出綠色照顧與生態倫理微課程。記者柯美儀／攝影。

政治大學近日通過農業部林業及自然保育署「保育共生地」認證，成為第一所獲此認證的非農林背景國立大學。校方把校本部山區後山約51.78公頃的空間，視為生態棲地來經營，裡面有穿山甲、食蛇龜等極危物種，也強調希望讓人與萬物共生、與大自然共榮，讓這片腹地成為庇護生物多樣性的重要場域。

為了將政大在生態保育的貢獻進一步深化至教育層面，政大X實驗學院成立「綠色照顧共學實驗室」，將於115學年度第1學期推出全新的「綠色照顧與生態倫理：冒險體驗教育」微課程，課程跳脫傳統單向教學，核心目標之一便是幫助學生在自然中找回真實的存在感與「生態自我」。

政大表示，課程結合泰雅族的山林知識與生活態度以及冒險體驗教育，課程首先將帶領學生前往烏來桶壁部落進行兩天一夜的移地文化浸泡，透過泰雅族的山林知識與生活態度、開啟山林感官的體驗，引導學生降低固化的思考，喚醒與身俱來的生態官能與意識；在經歷部落的山林啟蒙後，把這份感動帶回校園，轉化為學生實踐綠色療癒的素材。

課程由具心理治療專長的X實驗學院院長李維倫及冒險體驗教育專家、臨床心理師徐堅璽帶領，體驗並學習以原住民生態思維為核心，融入冒險元素，透過活動、遊戲、解題、挑戰等動態內容，提供參與者在行為、情緒、思考、態度上得到轉化的身心安頓方法。

該課也鼓勵學生整合所學，以政大後山的自然環境為基底素材，將原住民生態意識帶入當代的身心照顧之中，設計一套「政大後山綠色療癒體驗教案」；並透過「綠色照顧共學實驗室」作為平台，持續推動相關課程與實作發展。

政大 農業部 政治大學

延伸閱讀

政大X學院推微課程　移地學習設計綠色療癒教案

日月光環基會串聯山海生態　從大雪山到頭城農場打造台灣永續綠網

崑山科大攜新化高中簽署策略聯盟 打造前瞻產業人才培育鏈

僑光科大「觀旅一起・語獸相遇」觀光週登場 跨系整合 × 永續實踐 × 產學連結 打造沉浸式學習場域

相關新聞

兩周雙冠！ 高師大校友劉人仁征服歐洲指揮賽

國立高雄師範大學校友、旅德青年指揮家劉人仁非科班出身，用兩座冠軍替自己在歐洲樂壇打響名號，接連在希臘塞薩洛尼基與德國柏林舉行的LWI國際指揮大賽奪冠，短短兩週橫跨兩地、不同曲目，展現指揮穩定度與音樂詮

陸籍依親學生上台大遭阻 教育部長：期待他未來有更好發展

教育部長鄭英耀上午出席立法院教育委員會前受訪，針對一名中國籍學生隨父母來台，持許可證在我國就讀普台高中，今年透過「繁星推薦」錄取國立台灣大學，無法直接轉為中生就讀台大。鄭英耀表示，需依現行法律規定辦理

政大獲保育共生地認證！X學院推「冒險體驗課」 帶學生走進山林學習

政治大學近日通過農業部林業及自然保育署「保育共生地」認證，成為第一所獲此認證的非農林背景國立大學。校方把校本部山區後山約51.78公頃的空間，視為生態棲地來經營，裡面有穿山甲、食蛇龜等極危物種，也強調

台大辦「對話諾貝爾」特展 盼激勵學子挖掘潛能、啟發學術追求

為推動台灣與國際頂尖學術界交流，台大與瑞典駐台辦事處主辦「對話諾貝爾特展—諾貝爾獎的原音與回響」，今天在台大校總區綜合教學館開幕。主辦單位表示，諾貝爾獎真正價值在於激勵年輕學子挖掘潛能並設定高遠志向，

台大校園辦「對話諾貝爾特展」 啓發學子潛能與設定高遠志向

台大與瑞典駐台辦事處共同主辦「對話諾貝爾特展–諾貝爾獎的原音與回響」，開幕時邀請中研院院長廖俊智、教育部政務次長劉國偉、瑞典駐台代表任荷雅、光寶科技創辦人宋恭源等一起與會，這次展覽設有3大展區，分別是

教師解聘／10年前舊事認定教學不力 大學「私設衙門」

大學教師解聘制度長期缺乏一致標準，「教學不力」如何認定，多由各校自行決定，曾有大學專任教師被自己的所長調查，形同「私設衙門」，10年前任教的舊事還可能被翻出當作解聘基礎；少子化下，私大教師又面臨更高的

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。