政大獲保育共生地認證！X學院推「冒險體驗課」 帶學生走進山林學習

政治大學近日通過農業部林業及自然保育署「保育共生地」認證，成為第一所獲此認證的非農林背景國立大學。校方把校本部山區後山約51.78公頃的空間，視為生態棲地來經營，裡面有穿山甲、食蛇龜等極危物種，也強調希望讓人與萬物共生、與大自然共榮，讓這片腹地成為庇護生物多樣性的重要場域。

為了將政大在生態保育的貢獻進一步深化至教育層面，政大X實驗學院成立「綠色照顧共學實驗室」，將於115學年度第1學期推出全新的「綠色照顧與生態倫理：冒險體驗教育」微課程，課程跳脫傳統單向教學，核心目標之一便是幫助學生在自然中找回真實的存在感與「生態自我」。

政大表示，課程結合泰雅族的山林知識與生活態度以及冒險體驗教育，課程首先將帶領學生前往烏來桶壁部落進行兩天一夜的移地文化浸泡，透過泰雅族的山林知識與生活態度、開啟山林感官的體驗，引導學生降低固化的思考，喚醒與身俱來的生態官能與意識；在經歷部落的山林啟蒙後，把這份感動帶回校園，轉化為學生實踐綠色療癒的素材。

課程由具心理治療專長的X實驗學院院長李維倫及冒險體驗教育專家、臨床心理師徐堅璽帶領，體驗並學習以原住民生態思維為核心，融入冒險元素，透過活動、遊戲、解題、挑戰等動態內容，提供參與者在行為、情緒、思考、態度上得到轉化的身心安頓方法。

該課也鼓勵學生整合所學，以政大後山的自然環境為基底素材，將原住民生態意識帶入當代的身心照顧之中，設計一套「政大後山綠色療癒體驗教案」；並透過「綠色照顧共學實驗室」作為平台，持續推動相關課程與實作發展。