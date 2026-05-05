兩周雙冠！ 高師大校友劉人仁征服歐洲指揮賽

國立高雄師範大學校友、旅德青年指揮家劉人仁非科班出身，用兩座冠軍替自己在歐洲樂壇打響名號，接連在希臘塞薩洛尼基與德國柏林舉行的LWI國際指揮大賽奪冠，短短兩週橫跨兩地、不同曲目，展現指揮穩定度與音樂詮釋能力，成為台灣樂壇亮點。

今年4月，他先是在希臘塞薩洛尼基拿下「LWI國際指揮大賽」冠軍，緊接著轉戰德國柏林，再奪一座冠軍獎盃，短短兩周、兩座城市、兩套風格迥異的曲目，從海頓到貝多芬，跨越古典與浪漫樂派的詮釋考驗，甚至讓樂團願意投票支持他。

LWI國際指揮比賽由Symeon Ioannidis主辦，決賽採評審、觀眾與樂團多方評分機制，競爭激烈，劉人仁在塞薩洛尼基站以合作樂團Thessaloniki Youth Orchestra晉級決賽並奪冠，隨後轉戰柏林，再於決賽中擊敗各國選手，完成連兩站封王紀錄，賽事曲目涵蓋海頓、莫札特、孟德爾頌與貝多芬等經典作品，對指揮功力要求甚高。

評審Orhan Salliel盛讚，劉人仁不僅技術成熟，更展現對音樂的真摯熱情與靈魂，並肯定其在樂團溝通與排練效率上的表現，劉人仁強調，指揮的本質是與樂團合作完成音樂，能獲得團員支持，是最重要的肯定。

他的表現也引起德國媒體Augsburger Allgemeine關注，報導指出，劉人仁雖出身管樂指揮領域，仍能在交響樂團比賽中脫穎而出，凸顯跨領域實力。

劉人仁表示，自己非音樂班出身，仰賴校園社團與師長培養興趣與基礎，在高師大音樂系期間師事王戰，奠定專業能力，並在鼓勵下赴德深造，就讀奧格斯堡大學音樂學院，持續精進指揮專業。音樂界人士指，這次連續奪冠不僅是個人成就，也讓台灣年輕指揮在國際舞台能見度再提升。

劉人仁於國際指揮比賽決賽中指揮Thessaloniki Youth Orchestra演出。圖／高師大提供

劉人仁於柏林國際指揮比賽頒獎典禮中獲得第一名。圖／高師大提供

劉人仁於國際指揮比賽後與評審 Prof. Alexander Hannemann交流。圖／高師大提供