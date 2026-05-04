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全國大專學生會成果展 元智大學贏三大獎躍全國楷模學校

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
元智大學學生會在全國大專校院學生會成果展表現亮眼。圖／元智大學提供
元智大學學生會在全國大專校院學生會成果展表現亮眼。圖／元智大學提供

全國大專校院學生會成果展日前在台師大登場，元智大學學生會表現亮眼，不僅榮獲年度特色、卓越及楷模三項大獎，更獲選為全國學生自治楷模學校，全國只兩校獲此殊榮，展現學生自治發展與實踐的卓越成果、領航地位。

元智大學表示，學生會參展成果涵蓋多項面向，在校園議題推動上，學生會積極蒐集學生意見，針對校內重要政策提出建言，並建立穩定的溝通平台，促進學生與校方對話；在學生權益保障方面，持續關注學習環境、住宿與生活相關議題，並透過制度化機制提供申訴與協助管道。

在組織運作與制度建構上，學生會建立完善的內部治理架構，包含明確分工、標準作業流程及透明決策機制；財務制度方面，導入公開透明的預算編列與審核制度，強化資源運用效率與公信力。此外，在選舉制度上，透過優化投票流程與提升參與機制，鼓勵更多學生投入自治事務，強化校園民主基礎。

學生會長林祐承表示，此次成果並非短期累積，而是歷屆幹部長期耕耘的成果，這份榮耀屬於每一位曾為學生會付出的夥伴，未來團隊將持續精進制度與服務品質，深化學生參與，為校園帶來更多正向改變。

指導老師林秀珠指出，學生自治是高等教育的重要一環，透過實務參與，學生能培養民主素養、溝通能力與公共責任感，這次獲獎正是長期投入的具體成果，也展現元智大學在學生自治輔導與人才培育上的深厚實力。

學務長劉宜君表示，元智大學學生會在全國競賽中脫穎而出，展現高度專業與成熟運作，也反映學生勇於承擔公共責任的態度，不僅彰顯學生自治推動成果，更體現學校長期重視學生參與及全人教育的理念，未來將持續提供資源與輔導，支持學生自治發展，鼓勵學生關注公共議題，打造更具參與感與凝聚力的校園環境，並發揮青年世代的正向影響力。

學生會舉辦校長座談會，強化溝通橋梁。圖／元智大學提供
學生會舉辦校長座談會，強化溝通橋梁。圖／元智大學提供

學生會人權計畫參訪國家人權委員會。圖／元智大學提供
學生會人權計畫參訪國家人權委員會。圖／元智大學提供

元智大學 校園 學生會

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