台大校園辦「對話諾貝爾特展」 啓發學子潛能與設定高遠志向

台大與瑞典駐台辦事處共同主辦「對話諾貝爾特展–諾貝爾獎的原音與回響」，開幕時邀請中研院院長廖俊智、教育部政務次長劉國偉、瑞典駐台代表任荷雅、光寶科技創辦人宋恭源等一起與會，這次展覽設有3大展區，分別是「瑞典諾貝爾展區」、「台灣橋樑計畫」及「台大『諾貝爾獎得主講座』」。

台大校長陳文章今天在開幕致詞時表示，諾貝爾獎得主的價值不僅在於獎項，更在於其對人類知識與文明的深遠貢獻，台大會透過展覽與國際對話，啟發學子潛能與設定高遠志向。「台灣橋樑計畫」與台大核心使命一致，其中有一項是透過邀請諾貝爾獎得主來台進行國際對話、交流與合作激發新觀點與研究突破，鼓勵師生從系列演講及展覽中體會諾貝爾獎背後的歷史脈絡與精神，並將其化為持續推動研究與學術追求的啟發。

中研院院長廖俊智表示身為「台灣橋樑計畫」的共同主席，卓越科學成就源於勇於質疑權威與不畏失敗的實驗精神，科學成就也不僅是發現本身，它同時更也展現對出人類的關懷，基礎科學是創新的驅動力，但賦予目的、倫理方向與社會意義的，是人文精神，因此科學精神與人文關懷這2個向度必須始終相輔相成，以回應時代挑戰。

台大與瑞典駐台辦事處共同主辦「對話諾貝爾特展–諾貝爾獎的原音與回響」，今天舉辦開幕式後帶著與會來賓一起參觀展覽。記者潘俊宏／攝影

台大與瑞典駐台辦事處共同主辦「對話諾貝爾特展–諾貝爾獎的原音與回響」，台大校長陳文章（左四）今天在開幕式中邀請中研院院長廖俊智（左五）、教育部政務次長劉國偉（右四）、瑞典駐台代表任荷雅（右五）、光寶科創辦人宋恭源（右三）一起與會。記者潘俊宏／攝影

台大與瑞典駐台辦事處共同主辦「對話諾貝爾特展–諾貝爾獎的原音與回響」，台大校長陳文章（前排右二）今天在開幕式中邀請中研院院長廖俊智（前排左一）、教育部政務次長劉國偉（前排右一）、瑞典駐台代表任荷雅（前排左二）一起與會。記者潘俊宏／攝影

台大與瑞典駐台辦事處共同主辦「對話諾貝爾特展–諾貝爾獎的原音與回響」，台大校長陳文章（左）與瑞典駐台代表任荷雅（右）相互致贈紀念品，感謝共同促成這次有意義的特展。記者潘俊宏／攝影

台大與瑞典駐台辦事處共同主辦「對話諾貝爾特展–諾貝爾獎的原音與回響」，台大校長陳文章（左）與瑞典駐台代表任荷雅（右）一起參觀展覽。記者潘俊宏／攝影