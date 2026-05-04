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國環院淨零綠領人才課程學費 準大學生同享半價

中央社／ 台北4日電

國環院今天表示，綠領人才課程原針對大專校院學生可享半額學費優惠，為鼓勵年輕學子超前部署，開放今年高中應屆畢業生可先報名，取得大專校院在學證明後，同樣可享新台幣6000元學費優惠。

環境部國家環境研究院今天發布新聞稿表示，隨著學測、繁星及統測告一段落，為鼓勵學子超前部署綠色職涯，特別針對高中職應屆畢業生推出學費優惠方案。凡參加「環境部淨零綠領人才培育課程」測驗合格，並於取得大專校院在學證明後，即可獲得6000元學費優惠。

「環境部淨零綠領人才培育課程」報名費（學費）為1萬2000元，由開班學校收取，凡年齡30歲以下大專校院在學生、身心障礙者及（中）低收入戶等對象，測驗及格後，可申請學費優惠；其中大專校院在學生可申請半額優惠，其他資格者可申請全額優惠。

國環院指出，今年高中職畢業生可先報名參訓，待開學後取得大專校院在學證明，並完成測驗合格後，也可申請半額優惠。

國環院說明，本培育課程共計48小時，由全國37所結盟大學開班，納入歐盟碳邊境調整機制（CBAM）、碳排放交易制度（ETS）以及台灣碳費等最新、最熱門的議題，是目前坊間唯一教授此類知識的訓練班。

國環院長張順欽表示，此課程能帶領學生看懂全球供應鏈減碳對未來職場的實質改變；他並鼓勵學生提早建立綠色基礎，不僅能為大學科系選擇提供方向，更能為未來職涯探索增加競爭力。

國環院提到，目前北、中、南區結盟大學已陸續開班（如台師大、中央、中興、成功及屏科大等），可於「綠領人才資訊平台」查詢最新開班資訊及報名方式。

環境部 碳排放 碳費 減碳

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