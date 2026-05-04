4年打磨 成大立方衛星順利升空
國立成功大學夏漢民太空科技中心推動「雙子星─波魯克斯」（Gemini─Pollux）立方衛星，昨天下午搭SpaceX獵鷹九號火箭自美國范登堡太空軍基地升空，預計進入距地約五九○公里低地球軌道；該項任務由師生歷時逾四年自主研製，展現台灣太空人才培育與產學合作成果。一起升空的，還有中央大學和鴻海合作的第二代低軌衛星「珍珠號」。
「能實際讓一顆衛星從無到有升空，難度極高」成大航太系助理教授林佳廷表示，衛星一旦升空即無法維修，團隊在發射前進行上百次功能、振動及熱真空測試，模擬火箭發射震動與太空環境，確保系統穩定運作，相關測試與驗證過程，成為學生接觸真實太空任務的重要訓練；團隊也建置地面站，運用軟體定義無線電（ＳＤＲ）技術，發展通聯、遙測接收與操控能力，強化任務完整性。
夏漢民太空科技中心主任林建宏表示，中心參與過七次國家太空任務，希望能讓學生從參與立方任務開始，未來有機會能夠參與國家太空任務；台灣太空產業發展除衛星發射能力外，更需培養設計、製造與操作等多元人才，此次任務有助累積關鍵經驗。
夏漢民太空中心說明，「雙子星─波魯克斯」後續將執行電離層觀測、高層大氣研究與地球影像拍攝等任務，並透過業餘無線電與地面通聯，協助環境監測、災害研究、太空天氣觀測與科普教育等任務。
昨天透過SpaceX的獵鷹九號運載火箭順利發射升空的，還有鴻海第二代低軌衛星「珍珠號」，鴻海表示，這兩顆衛星不僅能實現衛星與地面站之間的寬頻通訊，更將進行兩顆衛星之間的對接傳輸驗證，並配合小型電離層探針監測太空通訊環境。隨第二代珍珠號成功部署，集團將加速鎖定行動通訊補充、手機直連、偏遠地區連網、工業物聯網及特定場域備援通訊等多元應用場景。
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